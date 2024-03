Ezeh-Comeback rückt näher - Leitl warnt vor angeknockten Magdeburgern

Nach vier sieglosen Spielen am Stück braucht Hannover 96 am Sonntag in Magdeburg mal wieder einen Dreier - dabei helfen sollen ein paar Rückkehrer. Auch Brooklyn Ezeh ist ein Kandidat für den Kader.

Feierte bereits bei der U 23 sein Comeback - bald auch bei den Profis? Brooklyn Ezeh (re.). IMAGO/Lobeca