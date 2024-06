Ezami und Bouzraa unterschreiben in Hohkeppel

Neben Kevin Rodrigues Pires hat der SV Eintracht Hohkeppel zu Wochenbeginn zwei weitere Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. Von Fortuna Köln kommt der 20-jährige Flügelspieler Waiss Ezami, der für die Südstädter dreimal in der Regionalliga auflief, ansonsten wesentlich häufiger in der Mittelrheinliga-Reserve zum Einsatz kam. Vom VfB Hilden wechselt Amin Bouzraa zum künftigen Regionalligisten. Der 21-Jährige ist ebenfalls für die offensiven Außenbahnen eingeplant und bringt die Bilanz von 10 Toren in 30 Oberliga-Partien für den VfB mit.