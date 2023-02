Eyjolfsson folgt in Minden auf Carstens - Ziercke kehrt als Co-Trainer zurück

Bundesligist GWD Minden setzt ab der kommenden Saison auf Adalsteinn Eyjolfsson als neuen Cheftrainer. Mit Aaron Ziercke wird ihm ein bekanntes GWD-Gesicht zur Seite stehen.

Nur fünf Stunden nach der Meldung, dass der Vertrag mit dem langjährigen Trainer Frank Carstens zum Saisonende auslaufen wird, informierten die Ostwestfalen über die Nachfolgeregelung: Ab Sommer wird Adalsteinn Eyjolfsson die sportliche Verantwortung bei den Grün-Weißen tragen.

"Frank Carstens hat in Minden acht Jahre lang eine super Arbeit geleistet und ich kann eine intakte Mannschaft übernehmen. Die sportliche Herausforderung ist trotzdem groß", betonte Eyjolfsson, der von den Kadetten Schaffhausen kommt, mit denen er im vergangenen Jahr die Meisterschaft feierte. "Die Erfahrung, die ich hier in der Schweiz im internationalen Wettbewerb sammeln konnte, war interessant und wertvoll. Ich habe aber schon seit einiger Zeit wieder ein Auge auf die Bundesliga geworfen und freue mich auf das professionelle Umfeld in Deutschland und das begeisterte Publikum in den Hallen", so der 45-jährige Isländer, der damit nach Deutschland zurückkehrt.

Mit dem ThSV Eisenach feierte Eyjolfsson 2013 den Aufstieg in die Bundesliga. Zwei Jahre darauf gelang ihm mit dem TV Hüttenberg der Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga. Im Oktober 2017 folgte er dem Ruf des HC Erlangen und blieb dort bis Februar 2020. Anschließend folgte der Schritt in die Schweiz.

Unterstützung erhält Eyjolfsson von Aaron Ziercke als Co-Trainer. Der 24-malige Nationalspieler ist bereits seit 25 Jahren mit GWD verbunden, zunächst als Spieler und von 2009 bis 2014 als Trainer der Drittliga-Mannschaft. HC Empor Rostock, TuS N-Lübbecke und der TV Emsdetten waren danach seine Trainerstationen. Seit 2021 ist der 51-Jährige für die sportlichen Belange der Zweitvertretung der Füchse Berlin verantwortlich. "In Minden soll er auch Aufgaben im Stammverein übernehmen und damit als Bindeglied zwischen Profimannschaft und dem Unterbau fungieren", heißt es in der Mitteilung des abstiegsgefährdeten Bundesligisten.

"Endlich können wir die Aufgaben im sportlichen Bereich auf mehrere Köpfe verteilen und haben damit eine Konstellation, die im heutigen Spitzensport nicht mehr wegzudenken ist", freut sich Geschäftsführer Nils Torbrügge. Sowohl Eyjolfsson als auch Ziercke haben einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.