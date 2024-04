Exzesse der Gewalt: Griechenland und sein Fan-Problem

Geisterspiele sind in Griechenland keine Seltenheit. Erst zu Beginn des Jahres blieben die Stadien wegen Fan-Gewalt leer. Mittlerweile sind die Arenen wieder gefüllt. Doch das Verhältnis zwischen dem Sport und den Fans bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge.

Aus Athen berichtet Michael Chudik

Dieser Vorfall hat die Fußballwelt erschüttert: Im Vorfeld des Champions-League-Quali-Duells zwischen AEK und Dinamo Zagreb wird ein 29-Jähriger Grieche bei Auseinandersetzungen beider Fanlager getötet. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bezeichnete Hooligans daraufhin als den "Krebs des Fußballs".

Exakt vier Monate später: Beim Volleyballspiel zwischen den beiden Rivalen Olympiakos Piräus und Panathinaikos wird ein Polizist von einer Leuchtkugel getroffen und erliegt in der Folge seinen Verletzungen. Die Politik zog Konsequenzen und verbannte die Fans für zwei Monate aus sämtlichen Stadien des Landes. "Die zwei Monate ohne Zuschauer waren sehr hart, das hat sich angefühlt wie zu Corona-Zeiten", erinnert sich PAOK-Saloniki-Kapitän Stefan Schwab an die Vorfälle.

Ich würde schon von einem Problem sprechen, wenn Leute sterben müssen, damit sich etwas ändert. Thomas Murg über Fan-Gewalt in Griechenland

Die jüngsten Vorfälle haben einmal mehr gezeigt: Griechenland hat ein Fan-Problem. "Ich würde schon von einem Problem sprechen, wenn Leute sterben müssen, damit sich etwas ändert", meint Schwabs Teamkollege Thomas Murg.

Kritik an Pauschalstrafen

Dennoch: Dass für bestimmte Fälle sämtliche Klubs büßen müssen, sehen die beiden Akteure kritisch. "Wir waren sehr enttäuscht, weil PAOK - genauso wie viele andere Vereine - nichts gemacht hat, aber dennoch bestraft wurde", ärgert sich Murg. Schwab pflichtet ihm bei und meint: "Da geht es auch um den finanziellen Aspekt, um das Wirtschaftliche. Da hängt sehr viel dran. Ich glaube, dass diese Pauschalstrafen nicht richtig sind, denn bei unserem Verein ist zum Beispiel seit Längerem nichts passiert."

Doch auch in Saloniki erinnert man sich an dunkle Zeiten. Am 1. Februar 2022 verbrachte Alkis Kabanos den Abend zusammen mit seinen Freunden in der Nähe des Stadions ihres geliebten FC Aris Saloniki, als plötzlich drei Autos vorfuhren. Die Türen öffneten sich und zwölf Personen stiegen aus, allesamt Ultras von PAOK. Sie fragten Kabanos und seine Freunde, wen sie unterstützen. "Aris", antworteten sie. Bei dem darauffolgenden Angriff wurde der 19-jährige Kabanos erstochen.

Keine Auswärtsfans zugelassen

Erst am Sonntag war der kicker beim Spitzenspiel zwischen AEK Athen und PAOK Saloniki zu Gast. Die Stimmung war beeindruckend, von Unruhen keine Spur. Doch das hat einen guten Grund. Bei vielen Spielen, insbesondere bei Top-Spielen, sind in Griechenland keine Auswärtsfans zugelassen. "Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn wir gegen Vereine spielen, wo keine Feindschaften entstehen oder bestehen. Aber das ist eher die Seltenheit", beschreibt Schwab und zeigt Verständnis: "Natürlich ist das schade, aber die Verantwortlichen wissen, was sie tun."

Ich hoffe, dass die Leute schlauer werden. Thomas Murg über die Fans in Griechenland

Neben der Teil-Sperre von Auswärtsfans sollen weitere Maßnahmen Abhilfe schaffen. Seit 7. März sind in allen Fußballstadien und Basketballhallen hochauflösende Kameras vorgeschrieben, seit 9. April dürfen Fans nur noch mit elektronisch registrierten Tickets die Arenen betreten.

"Die Liga und das ganze Land versuchen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Sie haben in den letzten Jahren mit allen Mitteln versucht, es zu lösen. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Jetzt wurden die Maßnahmen noch einmal verschärft und wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt auch greift", sehnt sich Schwab eine Besserung herbei. Auch bei Murg herrscht Optimismus: "Ich hoffe, dass die Leute schlauer werden, dass sie ihre Mannschaften unterstützen und es trotz aller Emotionen, die auch okay sind, Grenzen gibt." Auch wenn in den vergangenen Wochen etwas Ruhe eingekehrt zu sein scheint, steht fest, dass die Fan-Problematik für den griechischen Fußball weiter ein Balanceakt bleibt.

