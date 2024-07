"Extremes Tempo": Braunschweig schnappt sich Sprinter Conteh

Eintracht Braunschweig hat mit Christian Conteh den nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige besticht vor allem durch seine enorme Schnelligkeit.

Freut sich auf die "tolle Kulisse" in Braunschweig: Christian Conteh. IMAGO/kolbert-press

Wie der BTSV am Mittwoch mitteilte, hat Conteh bei der Eintracht einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der Offensivspieler kostet keine Ablösesumme. Conteh, gebürtig aus Hamburg, war erst vergangenen Sommer von Feyenoord Rotterdam zum VfL Osnabrück gewechselt. Dort kam er in der Abstiegssaison auf 30 Einsätze und sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Vorlagen).

Nur Gyamfi toppt Conteh

"Christian bringt extremes Tempo, sehr viel Tiefgang und ein gutes Umschaltspiel mit. Diese Komponenten geben uns in der Offensive zusätzliche Qualität, zudem werden wir mit ihm nochmals variabler", kommentiert Benjamin Kessel, Geschäftsführer Sport, und knüpft eine Hoffnung an den Neuzugang: "Er hat seine Fähigkeiten bereits in der 2. Bundesliga gezeigt und besitzt darüber hinaus noch weiteres Entwicklungspotenzial."

In der letzten Saison gehörte Conteh in der 2. Liga zu den schnellsten Spielern und kam dabei auf einen Topspeed von 36,22 km/h. Lediglich sein Osnabrücker Teamkollege Maxwell Gyamfi wurde mit höherer Geschwindigkeit geblitzt (36,58 km/h). Selbst in der Bundesliga wurden nur drei Spieler mit höheren Werten gemessen.

"Ich freue mich, endlich hier und ein Löwe zu sein. Ich durfte heute schon einige der Jungs aus der Mannschaft kennenlernen und habe direkt positive Eindrücke gewonnen. Natürlich habe ich Lust, vor dieser tollen Kulisse in Braunschweig zu spielen und gemeinsam mit dem Team Spiele zu gewinnen“, wird Conteh, der künftig das Trikot mit der Rückennummer 32 tragen wird, vom Verein zitiert.