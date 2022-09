"Extremes Pech": Verletzungsmisere in Haching hält an

Die Liste der Verletzten bei der SpVgg Unterhaching wird immer länger. Nun hat es auch Sebastian Maier beim 3:0 in Eichstätt erwischt. Trainer Sandro Wagner bleibt dennoch optimistisch.

Sebastian Maier musste beim Hachinger Gastspiel in Eichstätt verletzt nach 18 Minuten ausgewechselt werden. IMAGO/Johannes Traub

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Sebastian Maier wird der SpVgg Unterhaching wochenlang fehlen, das bestätigte der Regionalligist am Dienstag. Der 29-jährige Mittelfeldroutinier erlitt beim 3:0 in Eichstätt eine muskuläre Verletzung im Adduktorenbereich, musste bereits in der 18. Minute ausgewechselt werden.

Damit gesellt sich der ehemalige Bundesliga-Spieler zu sieben weiteren teils prominenten Ausfällen. Denn mit Kapitän Markus Schwabl, Ben Westermeier, Stephan Hain, Tizian Zimmermann, Florian Roggermeier und Dominik Stahl fehlen Haching seit geraumer Zeit nicht nur bekannte Namen, sondern auch viel Qualität. Fraglich ist zudem am Wochenende der Einsatz von Maximilian Welzmüller, der bereits im Heimspiel gegen Pipinsried angeschlagen ausgewechselt werden musste und zuletzt in Eichstätt gar nicht erst im Kader stand. Mit Welzmüller wären es dann acht Spieler, die Trainer Sandro Wagner verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen würden.

Der Ex-Profi spricht von "extremen Pech", was sein Team über die bisherige Saison begleite. "Am meisten tut es mir für die Jungs persönlich leid, aber auch uns als Mannschaft treffen diese Ausfälle wahnsinnig hart", erklärt der 34-Jährige. Dennoch bleibt er optimistisch. "Ich bin stolz auf mein Team, wie es bislang mit den ständigen personellen Veränderungen umgeht. Das zeigt, was für eine verschworene Einheit wir inzwischen geworden sind. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir trotz der Schwierigkeiten weiter konstant Spiele gewinnen können."