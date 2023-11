"Extrembedingungen", knallharte Spieler: Deutschlands U 17 will auch bei der WM liefern

An diesem Freitag startet die U-17-Weltmeisterschaft, in die der brasilianische Nachwuchs als Titelverteidiger gehen wird. Auch Deutschlands Auswahl nimmt teil - ist dabei aber mit Fragezeichen konfrontiert.

Der Auftakt der U-17-Weltmeisterschaft hält für die deutschen Junioren gleich den härtesten Gruppengegner parat. Am Sonntag trifft das Team von Coach Christian Wück in Soreang (Indonesien) auf Mexiko - als amtierender Europameister gegen CONCACAF-Champion.

"Unsere Jungs müssen direkt voll da sein“, sagt Co-Trainer und Ex-Profi Jens Nowotny (Karlsruher SC, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb). Der frühere deutsche Nationalspieler weiß aber bezüglich eines Turniers auch: Direkt voll da sein? "Das musst du bei einer WM sowieso." Coach Wück erwartet einen "echten Gradmesser" und einen "kompakten Gegner mit sehr guten offensiven Individualisten".

Während die Mexikaner sich über einen längeren Zeitraum inklusive fünf Testspielen vorbereiten konnten, ist bei der deutschen Auswahl "Patchwork" gefragt. Paris Brunner und Charles Herrmann hatten am Dienstag noch für den BVB in der Youth League gegen Newcastle (2:2) gespielt, ehe sie hinterherreisten.

Fragezeichen bleiben hinter Assan Ouedraogo, der an Oberschenkelproblemen laboriert und am Freitag das dritte Schalker Pflichtspiel in Folge verpassen wird, und Maxim Dal, der nach seiner im Juli erlittenen Knieverletzung erst ein U-19-Spiel für Mainz bestritten hat. "Wir werden kein Risiko eingehen, aber er macht einen guten Eindruck", erklärt Nowonty zur Personalie Dal. Und Ouedraogo? "Wir geben Assan deshalb schon ab Donnerstag in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und ihn behutsam weiter aufbauen können. Unsere klare Erwartungshaltung ist nun, dass der DFB ihn erneut schrittweise an das Team heranführt, um dann zu schauen, ob er für Turniereinsätze infrage kommt", so Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann.

Der im Sommer vom SC Freiburg zum großen FC Barcelona gezogene DFB-Kapitän Noah Darvich sieht die Aussichten trotz dieser Fragezeichen generell nicht geschmälert: "Wir kennen uns lange. Ich gehe davon aus, dass wir genauso gut harmonieren wie bei der EM."

"Wir haben Offensivspieler, die in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden"

Und hier hatte es zwischen Mitte Mai und 2. Juni in Ungarn prächtig funktioniert. Bis hin zum Finale gegen Frankreich (5:4 im Elfmeterschießen) hatte sich der deutsche Nachwuchs wie eine homogene Einheit präsentiert und Hürden aus dem Weg geräumt. Eine 75-minütige Unterzahl im Finale war dabei ebenso wenig ein Hindernis wie der folgende Thriller im Elfmeterschießen.

Insgesamt ist das ein Team, das an die erfolgreichen deutschen Nationalteams der 1980er und 1990er erinnert - "sowohl von der Mentalität als auch von den individuellen Fähigkeiten", sagte Trainer Wück bei "dfb.de" über seine U-17-Nationalmannschaft. Die diese Qualitäten nun eben bei der U-17-WM in Indonesien vom. 10. November bis zum 2. Dezember unter Beweis stellen will. Ein mögliches Erfolgsrezept dabei laut Coach Wück: "Wir haben Offensivspieler, die in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden. Und wir haben Verteidiger, die im Zweikampf knallhart auftreten."

Teil der "knallharten" DFB-U-17-Abwehr: Nürnbergs Nachwuchskraft Finn Jeltsch (Mi.). IMAGO/Aleksandar Djorovic

Diese bevorstehenden Spiele werden aber nicht leicht - auch aufgrund der Bedingungen vor Ort. Hohe Luftfeuchtigkeit und 30 Grad Celsius sind angesagt - Wück sprach nach der Kadernominierung von "Extrembedingungen". FIFA-Experte Pascal Zuberbühler sah es im SID-Interview entspannter: "Der Körper gewöhnt sich daran."

Der Favoritenkreis bei diesem Turnier ist allerdings groß. Die Kräfteverhältnisse im U-17-Segment sind anders verteilt als bei den Senioren, Nigeria ist Rekordweltmeister. Brasilien geht als Titelverteidiger ins Rennen. Und Deutschland hat die U-17-WM noch nie geholt bislang. Ein einziges Mal konnte eine deutsche Auswahl bisher das Finale einer Weltmeisterschaft dieser Altersklasse erreichen - bei der ersten Austragung der FIFA U-16-Weltmeisterschaft 1985, als man im Endspiel Nigeria unterlag. Der letzte größere Erfolg datiert aus dem Jahr 2011, als die deutsche Mannschaft bei der FIFA U-17-WM erst im Halbfinale an Gastgeber Mexiko scheiterte und am Ende Dritter wurde.

Das deutsche WM-Aufgebot:

Tor: Schmidt (FC Bayern), Heide (Unterhaching), Babatz (Mainz)

Abwehr: Kabar (BVB), Jeltsch (Nürnberg), Dal (Mainz), Herwerth (VfB Stuttgart), Hennig (FC Bayern), Odogu (Wolfsburg), von der Hitz (1. FC Köln), da Silva Moreira (St. Pauli)

Mittelfeld und Angriff: Ouedraogo (Schalke), Rüger, Ramsak (beide FC Bayern), Harchaoui (1. FC Köln), Brunner, Herrmann (beide BVB), Moerstedt (Hoffenheim), Darvich (FC Barcelona), Osawe (RB Leipzig), Alfa-Ruprecht (Manchester City)

Die deutschen Gruppenspiele:

Mexiko - Deutschland (Sonntag, 12. November, 13 Uhr MEZ)

Neuseeland - Deutschland (Mittwoch, 15. November, 15 Uhr MEZ)

Deutschland - Venezuela (Samstag, 18. November, 10 Uhr MEZ)

Alle deutschen Spiele können im im Sky-Livestream verfolgt werden. Über die Live-Übertragungen hinaus werden auf den digitalen Kanälen von Sky Sport auch Highlight-Clips der deutschen Partien sowie ausgewählter Topspiele des Turniers zu sehen sein.