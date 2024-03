"Extrem viele Chancen zugelassen": Karlsruhes Dämpfer nach den 4:0-Wochen

Der Karlsruher SC war in den letzten Wochen auf dem Vormarsch, entschied die Duelle mit Kaiserslautern und Fürth klar für sich. In Kiel folgte aber ein nicht unverdienter Dämpfer.

Einem 2:2 gegen Düsseldorf ließ der Karlsruher SC zwei Ausrufezeichen folgen. Erst gewannen die Badener das Derby in Kaiserslautern mit 4:0, anschließend schenkte der KSC auch dem Fürther Kleeblatt vier Tore ein. Plötzlich schielte die Elf von Christian Eichner wieder nach oben, wenngleich nach nur einer Niederlage aus den vorherigen zwölf Spielen ein möglicher Aufstieg kein Thema war.

Warum dies der Fall war, bestätigte sich am Wochenende. Der KSC war zu Gast in Kiel - und musste sich dem ersten Verfolger von Tabellenführer St. Pauli mit 0:1 geschlagen geben. Vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Karlsruhe große Probleme. "Wir haben in der Viertelstunde nach der Pause extrem viele Chancen zugelassen. Da hätte es nicht nur 1:0 für Kiel stehen können", kritisierte Torhüter Patrick Drewes im Nachgang der Partie.

Die Möglichkeiten waren da, um zum Ausgleich zu kommen. Deswegen ärgern wir uns, dass wir es nicht gepackt haben, noch einen Punkt mitzunehmen." Patrick Drewes

Es war aber nur Lewis Holtby, der diese Drangphase in einen Treffer ummünzte - wenngleich auf glückliche Art und Weise. "Es ist ein Schuss aus 20 Metern, vielleicht nicht die optimale Position. Aber auch in der Entstehung ist er viel zu frei. Ärgerlich, dass er dann so abgefälscht reinfliegt", so Drewes über das Tor, das das Spiel letztlich auch entschied. Erst zum Schluss kam der KSC nochmal zu Chancen, nutzte diese aber nicht. "Die Möglichkeiten waren da, um zum Ausgleich zu kommen. Deswegen ärgern wir uns, dass wir es nicht gepackt haben, noch einen Punkt mitzunehmen."

Was sich Freis wünscht

Durch die Niederlage an der Förde fiel der KSC auf Platz neun zurück, der 1. FC Nürnberg zog durch den Sieg in Magdeburg vorbei. Mit dem FCM hat es nun Karlsruhe als nächstes zu tun, Drewes erwartet einen spielstarken, aber verwundbaren Gegner. "Magdeburg ist noch extremer mit Ball als Kiel. Gegen Nürnberg hatten sie fast 80 Prozent Ballbesitz, haben am Ende aber trotzdem verloren. Ballbesitz ist also nicht alles."

Für Sebastian Freis, Bereichsleiter Sport beim KSC, sollte in den kommenden Wochen nun vor allem die Arbeit gegen den Ball im Fokus stehen. "Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft weiterhin intensiv daran arbeitet, die Zweikampfstärke und Widerstandsfähigkeit bei gegnerischem Ballbesitzphasen, zu optimieren und über die volle Spielzeit auf den Platz zu bringen." Genau das ist dem KSC in Kiel nicht gelungen.