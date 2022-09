"Extrem unglücklich": Hoffenheim verleiht Samassekou nach Piräus

Kurz vor Wechselschluss hat der griechische Europa-League-Teilnehmer Olympiakos Piräus nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Aus Hoffenheim kommt der malische Nationalspieler Diadie Samassekou.

Dieser war 2019 aus Salzburg in den Kraichgau gewechselt und zieht nun in Richtung Süden weiter. Der 26-Jährige wird bis Saisonende an Olympiakos verliehen. Piräus sicherte sich eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, die nach kicker-Informationen bei 13 Millionen Euro liegt - zuzüglich möglicher Boni. Zwar bezahlte die TSG 2019 auch eine Sockelablöse von zwölf Millionen Euro an RB Salzburg, durch Boni dürften aber bis zu 15 Millionen daraus geworden sein.

"Diadie war extrem unglücklich mit seiner aktuellen sportlichen Situation und ist mit dem dringenden Wunsch nach einem Wechsel auf uns zugekommen", wird Alexander Rosen, TSG-Direktor Profifußball, zitiert. "Mit der Möglichkeit, dass Diadie bei einem Spitzenklub wie Olympiakos Piräus wieder mehr Spielzeit bekommt, haben wir eine sehr gute Lösung im Interesse aller gefunden, die uns die Option gibt, nach Ende dieser Saison die Situation neu zu bewerten."

Das Team von Trainer Carlos Corberan hatte sich bereits prominent verstärkt: So wechselte unter anderem der mehrmalige Champions-League-Sieger Marcelo zum Europa-League-Gruppengegner des SC Freiburg. Der Kolumbianer James, einst Leihgabe vom FC Bayern, sollte wenig später folgen. Nun auch Samassekou.

Samassekou bestritt insgesamt 86 Pflichtspiele (zwei Tore) für die TSG. In dieser Saison kam er unter Trainer André Breitenreiter lediglich auf zwei Kurzeinsätze in der Liga und eine Halbzeit im DFB-Pokal. Auf der Sechs ist Dennis Geiger gesetzt, zudem hat sich Neuzugang Grischa Prömel als kampfstarker Achter schnell einen Rang als Führungsspieler gesichert.