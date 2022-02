"Extrem tragisch": Ohlsson fehlt mit Innenbandschaden

Der FC St. Pauli muss wie befürchtet bis auf Weiteres auf Sebastian Ohlsson verzichten.

Der 28-jährige Schwede Ohlsson hatte sich bei einem Trainingsunfall am Mittwoch am linken Knie verletzt. Eingehendere Untersuchungen bestätigten nun den Verdacht auf "eine strukturelle Verletzung am Innenband". Der FC St. Pauli muss somit "bis auf Weiteres" auf den Außenverteidiger verzichten, wie die Hamburger mitteilten.

Ohlsson, der 2019 von IFK Göteborg zu den Kiez-Kickern kam und vor allem im vergangenen Jahr immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, absolvierte in der aktuellen Saison sieben Zweitligaspiele für die Hanseaten.

"Die Diagnose ist ein herber Schlag"

"Diese erneute Verletzung ist extrem tragisch für Sebastian, nachdem er sich zuletzt rangekämpft hatte und wieder auf einem sehr guten Weg war", wird Sportchef Andreas Bornemann auf der Vereinswebsite zitiert. "Die allerschlimmsten Befürchtungen haben sich zum Glück nicht bestätigt, die Diagnose ist dennoch ein herber Schlag für Sebastian und das gesamte Team."