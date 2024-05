"Extrem stolz!" Berlin mit Gala-Auftritt

Die Füchse Berlin haben beim HBC Nantes mit einer starken Leistung den Halbfinaleinzug perfekt gemacht. Jaron Siewert schwärmt von seinem Team und verteilt Extra-Lob.

Mit einer absoluten Glanzleistung haben die Füchse Berlin den Traum von der Titelverteidigung aufrechterhalten. Mit 37:30 gewann der Klub beim HBC Nantes und sicherten sich somit den Einzug in die European League EHF Finals.

"Wir sind über die ganzen sechzig Minuten die spielbestimmende und bessere Mannschaft", lobt Füchse-Trainer Jaron Siewert sein Team. Auch Fabian Wiede gerät ins Schwärmen und spricht von einem "absolut geilen Spiel von uns".

Berliner glänzen in der Abwehr

Dabei war dem Tabellenzweite von Beginn an nicht anzumerken, dass sie in die letzten fünf Partien keinen Sieg eingefahren haben. Viel mehr drückten sie von Beginn aufs Tempo und kamen so zu vielen einfachen Toren.

"Wir haben von Anfang an gezeigt, wie viel Energie wir reingesteckt haben, dass wir unbedingt ins Final4 wollten", schildert Wiede die Herangehensweise des Teams in die Partie.

Dennoch wackelte die Mannschaft kurz vor der Pause und verspielte eine bessere Ausgangslage, mit 18:16 ging es in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel spielten die Berliner wieder besser und konnten sich in der Schlussphase klar absetzen.

"Über weite Strecken auch wie im Hinspiel 22 Tore in 45 Minuten nur zuzulassen gegen so eine angriffsstarke Mannschaft, nötigt mir allen Respekt ab", schwärmt Siewert und ergänzt, "entscheidend war unsere Abwehr, dadurch sind wir ins Tempospiel gekommen und konnten immer wieder Nadelstiche setzen."

Siewert verteil Extra-Lob

Dabei verteilt der Trainer auch ein Extra-Lob. "Max Darj - Megafighter, der vorne im Angriff die Dinger reingemacht hat", sagt er über den Kreisläufer, der alle seine acht Chancen im Gehäuse von Nantes untergebracht hat. Darüber hinaus habe auch Wide "spielentscheidenden Akzente" gesetzt.

"Man hat gesehen, dass jeder Einzelne auf der Bank und auf der Platte alles gegeben hat, vor so einer extrem krassen Kulisse dagegenzuhalten und das Spiel hier zu dominieren, war unglaublich", schildert der Halbrechte selbst.

Derweil hofft Dejan Milosavljev auf einen positiven Schub für die weiteren Wochen. "Es war ein großes Spiel von uns und ich hoffe, wir gehen jetzt auch in der Bundesliga weiter unseren Weg", erläutert der Keeper.