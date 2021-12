"Extrem schwer zu verteidigen": Hoffenheim bindet Bebou langfristig

Die TSG Hoffenheim hat Angreifer Ihlas Bebou mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Im Kraichgau hat sich der 27-Jährige zu einem Leistungsträger entwickelt.

Nach Rückhalt Oliver Baumann hat die TSG, momentan Tabellenvierter, mit der nächsten wichtigen Stütze verlängert - und zwar langfristig: Am Freitagvormittag vermeldete Hoffenheim, dass Ihlas Bebou einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Auslaufdatum: 30. Juni 2026.

Der Stürmer, dessen Arbeitspapier zuvor bis 2023 gültig gewesen war, "hat sich bei uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren zu einem der gefährlichsten und gefragtesten Stürmer der Bundesliga entwickelt, umso höher ist nun sein nachhaltiges Bekenntnis zur TSG zu bewerten", sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball, in der Vereinsmeldung. "Sein explosiver Antritt, seine herausragende Physis und seine starke Ballbehandlung machen es extrem schwer, ihn zu verteidigen. Dabei ist er nicht nur treffsicher, sondern glänzt auch als Vorbereiter."

"In Sachen Effizienz noch was rausholen"

Trainer Sebastian Hoeneß freue sich "riesig", äußerte auf der PK vor dem Heimspiel gegen Gladbach am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber auch noch einen kleinen Ansporn: "Er hat letztes Jahr mit neun Toren und acht Vorlagen seine bis dato besten Werte hingelegt. Wäre er nur einen Tick effizienter gewesen, hätte er zweistellig getroffen. Das muss auch jetzt der Weg sein, dass er in der Effizienz noch was rausholt."

Der 27-Jährige selbst, der 2019 vom damaligen Absteiger Hannover 96 zur TSG gekommen war, habe "hier die perfekte Mischung aus Förderung, Vertrauen und besten Trainingsmöglichkeiten vorgefunden". In bislang 76 Bundesliga-Spielen für Hoffenheim erzielte der Rechtsfuß 20 Tore und sammelte elf Assists.