"Extrem schmerzhaft": Glöckner hadert mit "sehr wildem" Spiel

Das erste Pflichtspiel des Jahres verlor Waldhof Mannheim spät wie unglücklich gegen die Dortmunder U 23. SVW-Coach Patrick Glöckner unterstrich mehrfach die schwache Chancenverwertung seiner Elf.

Dabei lief der Jahresauftakt im Carl-Benz-Stadion vor 500 Zuschauern für die Kurpfälzer ideal an. Schon nach acht Minuten brachte Schnatterer die Mannheimer nach einem frühen Ballgewinn in Führung. "Wir wollten", erklärte Glöckner nach dem Spiel am Mikrofon von "MagentaSport", "den Spielfluss schnell unterbinden und entsprechend frühe Ballgewinne haben, weil wir wissen, dass sie verspielt sind, und wir mit einem guten Pressing in diese Situationen kommen, wie die zum 1:0."

"Das hat uns den Fluss aus dem Spiel genommen"

Sein Team setzte das Offensivfeuerwerk munter fort, nur haperte es an der Chancenverwertung. Dominik Martinovic konnte einen gegnerischen Torwartfehler ebenso wenig nutzen wie Joseph Boyamba eine Chance aus nächster Nähe. "Wir hatten im Großen und Ganzen sehr gute Tormöglichkeiten", resümierte Glöckner: "Vor der Halbzeit zwei große Einschussmöglichkeiten, nach der Halbzeit zwei, plus den Elfmeter."

Die Partie entglitt den Hausherren in der Folge etwas und wurde "sehr wild und rasant", so der Coach. "Auf beiden Seiten gab es das ein oder andere Foulspiel zu viel, das hat uns dann so ein bisschen den Fluss aus dem Spiel genommen." Der Elfmeter nach 80 Minuten - Martinovic scheiterte am exzellent parierenden Stefan Drljaca - war schon der zweite Nackenschlag für Waldhof. Sieben Minuten zuvor sorgte Dortmunds Joker Ole Pohlmann mit dem Ausgleich für Ernüchterung im Carl-Benz-Stadion. Doch damit nicht genug: In der letzten regulären Spielminute feuerte Immanuel Pherai einen absolut auszeichnungswürdigen Sonntagsschuss aus über 30 Metern ab und brachte die Mannheimer damit gänzlich um ihren Lohn.

Wenn du dann nicht in der Lage bist, den Punch zu setzen, dann bleibt der Gegner am Leben. Patrick Glöckner

"Es ist ja das, was wir in der Vorrunde auch schon häufiger angesprochen haben", ärgerte sich Glöckner. "Wir müssen einfach früher den Deckel draufmachen. Dann lohnt sich das Investment auch. Wir erspielen uns Großchancen, aber wenn du dann nicht in der Lage bist, den Punch zu setzen, dann bleibt der Gegner am Leben". Die Zweitvertretung des BVB setzte sogar noch einen drauf und bekam in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen, den Tobias Raschl sicher zum 3:1-Endstand verwandelte.

"Es ist richtig scheiße"

Glöckner haderte hinsichtlich der Chancenverwertung: "Das Spiel darfst du niemals verlieren. Es ist extrem schmerzhaft". Dem schloss sich auch Mittelfeldmann Fridolin Wagner an, trat nach Schlusspfiff niedergeschlagen ans Mikrofon und offenbarte: "Es tut gerade weh, es ist richtig scheiße. Es ist halt total bitter, aber da müssen wir jetzt die Wut mitnehmen und in Energie umwandeln."

Die hat Mannheim im engen Aufstiegsrennen bitter nötig - noch dazu, nachdem Kaiserslautern durch das souveräne 4:0 gegen Meppen vorbeizog. Waldhof hat derzeit jeweils zwei Punkte Rückstand auf die Roten Teufel sowie die Absteiger Braunschweig und Osnabrück, die alle mit 36 Zählern auf den Rängen zwei bis vier rangieren. Als nächstes folgen machbare Duelle gegen die Kellerkinder Würzburg (Samstag, 14 Uhr) und Viktoria Köln (nächsten Dienstag, 19 Uhr).