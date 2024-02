"Extrem schlecht!" Füchse-Trainer knallhart

Die Füchse Berlin haben in der European League eine überraschende Niederlage gegen Sporting Lissabon verloren. Dabei hadern die Protagonisten vor allem mit der zweiten Hälfte.

Eine Halbzeit lang sah es sehr gut aus für die Füchse. Zur Halbzeit führten die Berliner mit 19:13 gegen Sporting Lissabon und wähnten sich bereits auf der Siegerstraße. "Im ersten Durchgang zeigen wir eine sehr kompakte und bewegliche Abwehr und kommen in unser Tempospiel", schilderte Trainer Jaron Siewert nach der Partie die Gründe für den Erfolg.

Doch nach der Pause kam es zum Bruch im Spiel. In den ersten acht Minuten nach Wiederanpfiff erzielten die Hausherren nur ein Tor, sodass die Portugiesen auf 19:20 herankamen. "Wir starten extrem schlecht, machen unnötige Fehler und können den Vorsprung nicht mehr halten", kritisierte Siewert.

"Nicht unser Anspruch!" Füchse-Ass übt Selbstkritik

Ähnlich klare Worte fand auch Mijajlo Marsenic. "Das Bild, was wir in der zweiten Hälfte abgeben, kann nicht unser Anspruch sein. Das ist nicht das, was wir spielen können und müssen", konstatierte der Serbe, der nach drei Zeitstrafen die Schlussphase nur von der Tribüne aus verfolgen konnte, und entschuldigte sich bei den Fans für die knappe 31:32-Niederlage.

Doppelt bitter für die Füchse: Durch die Niederlage haben sie den Spitzenplatz in ihrer Gruppe an Sporting verloren. "Jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Köpfe hochhalten und ab Donnerstag wieder hart arbeiten", meinte Marsenic angesichts des anstehenden Top-Spiels gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag und des Rückspiels gegen Lissabon nächste Woche Dienstag.