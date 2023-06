"Extrem happy": Kehrer kommt am Freitag mit Rückenwind

Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, werden Thilo Kehrer und Marc-André ter Stegen am Freitag zur Nationalmannschaft stoßen.

Da ist das Ding: Thilo Kehrer stemmt nach dem Sieg in der Conference League den Pokal hoch. IMAGO/Action Plus

Defensivspieler Kehrer war am Mittwochabend mit seinem Klub West Ham United im Finale der Europa Conference League im Einsatz, in dem sich die Engländer durch ein 2:1 gegen den AC Florenz den Titel sicherten. "Wir sind extrem happy. Mit West Ham einen europäischen Titel zu holen, ist überragend", kommentierte der ehemalige Schalker, der in der 61. Minute eingewechselt worden war, den ersten Pokal-Triumph der Hammers nach 43 Jahren.

Nicht im Europapokal im Einsatz, aber mit dem FC Barcelona auf Japan-Reise ist aktuell ter Stegen und wird am Freitag in Frankfurt/Main erwartet. Dort bereitet sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf dem DFB-Campus auf ihr 1000. Länderspiel am Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bremen gegen die Ukraine vor. Am Donnerstagnachmittag soll vor voraussichtlich 600 Fans eine Übungseinheit stattfinden.

Auch Gündogan und Gosens kommen nach

Beim Jubiläumsspiel muss Flick noch auf Ilkay Gündogan (Manchester City) und Robin Gosens (Inter Mailand) verzichten, die sich mit ihren Klubs am Samstag in Istanbul im Champions-League-Finale gegenüberstehen und im Anschluss zur Nationalmannschaft reisen.