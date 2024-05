"Extrem glücklich mit meiner Leistung": Zverev lässt Goffin keine Chance

Alexander Zverev wurde seiner Favoritenstellung gegen David Goffin gerecht. Die deutsche Nummer eins absolvierte ihre Pflichtaufgabe gegen den Belgier souverän und blieb dabei, wie schon zuvor gegen Rafael Nadal, ohne Satzverlust.

Alexander Zverev zeigte gegen die Nummer 115 der Welt eine abgeklärte Vorstellung und hat somit die dritte Runde der French Open erreicht. Drei Tage nach dem emotionalen Erstrundenduell gegen Rekordchampion Rafael Nadal bezwang der 27-Jährige den Belgier David Goffin mit 7:6 (7:4), 6:2 und 6:2. "Ich war froh, dass ich ein paar Tage frei hatte, denn emotional musste ich runterkommen und mich auf gewisse Weise erden."

Ich habe den Ball gut gefühlt. Alexander Zverev

Auf dem überdachten Court Suzanne Lenglen in Paris konnte Zverevs Duell mit Goffin trotz der Regenfälle zwar stattfinden. Dennoch war der Sand relativ feucht und die Bälle dadurch schwer. Mit den nasskalten Bedingungen hatte auch Zverev zunächst seine Schwierigkeiten. Er startete mit einigen Fehlern, vor allem mit der Vorhand. "Wenn es schwer und langsam ist, ist es für mich nicht ideal, aber ich habe den Ball gut gefühlt", sagte Zverev nach dem Spiel in einer ersten Nachbetrachtung im Interview auf dem Court. "Für diese Bedingungen heute war es absolut okay", meinte er und ging sogar noch ein Stück weiter: "Ich bin eigentlich extrem glücklich mit meiner Leistung heute. Ich hoffe, ich kann so weiterspielen."

Zverev dominiert Satz zwei und drei nach Belieben

In Satz Nummer eins konnte Goffin, vor dem Zverev im Vorfeld durchaus Respekt gezeigt hatte ("Ich hatte über die Jahre meine Schwierigkeiten mit ihm"), dem Masters-Sieger von Rom noch gut Paroli bieten, nach dem gewonnenen Tiebreak aber steigerte sich Zverev allerdings. Je länger das Match dauerte, desto klarer kristallisierte sich das unterschiedliche Leistungsvermögen heraus. Der Hamburger dominierte das Geschehen fast nach Belieben, zeigte das größere Schlag-Repertoire und verwandelte nach 2:22 Stunden seinen ersten Matchball gegen seinen 33-jährigen Kontrahenten.

Zverev ist damit weiter ohne Satzverlust und ist bei seinem neunten French-Open-Start bereits zum achten Mal in die dritte Runde vorgestoßen. In den vergangenen drei Jahren hat der Weltranglisten-Vierte immer das Halbfinale des Grand-Slam-Turniers auf Sand erreicht. In der nächsten Runde wartet nun im Kampf um das Achtelfinal-Ticket auf den Turnier-Mitfavoriten entweder Luciano Darderi aus Italien oder der an Nummer 26 gesetzte Niederländer Tallon Griekspoor.