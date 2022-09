"Extrem gestrafft": KSC nimmt die Löcher aus dem Käse

Sowohl im Karlsruher als auch im Heidenheimer Lager herrschte nach dem 0:0 Zufriedenheit mit dem Zähler.

Beim FCH stand die Null hinten nun schon das vierte Mal, ein beeindruckender Wert nach acht Spieltagen. Kapitän Patrick Mainka (kicker-Note 2,0) wurde bereits zum dritten Mal in dieser Saison in die Elf des Tages berufen, in die es erstmals auch Abwehr-Kollege Marnon Busch (kicker-Note 2,5) schaffte.

Die starke Verteidigung (erst fünf Gegentore) ist aus Sicht von FCH-Trainer Frank Schmidt auch das Rezept, warum es aktuell so gut laufe. Die Heidenheimer punkteten nun in sieben von acht Liga-Spielen - und belegen damit den dritten Tabellenplatz.

"Wir nehmen den Punkt gerne mit", sagte Schmidt nach der intensiven, aber chancenarmen Partie. "Wir haben auswärts gegen eine Mannschaft gespielt, die zuletzt viele Tore geschossen hat und in Hamburg, ähnlich wie wir, ein gutes Spiel gemacht hat und Selbstvertrauen hat."

Karlsruhes nächster Entwicklungsschritt

Auch KSC-Trainer Christian Eichner war vollauf zufrieden. "Das Team wollte rein in die Heidenheimer Welt, rein in die Zweikämpfe, in die Sprintduelle mit den Gegnern", sagte der 39-Jährige. Und das tat sein Team auch. "Das ist die Antwort, die ich haben wollte", erklärte Eichner.

Für die Badener war das Remis gegen das Topteam von der Ostalb der nächste Entwicklungsschritt nach dem überaus holprigen Saisonstart. War die KSC-Defensive in den ersten Partien noch löchrig wie ein Schweizer Käse (neun Gegentore), stabilisierte sie sich seither immer mehr. Oder wie der Trainer nach dem Abpfiff sagte: "In der defensiven Stabilität haben wir uns extrem gestrafft."

Nächsten Freitag sind die Karlsruher dann in Braunschweig im Einsatz und wollen nach zwei sieglosen Partien wieder drei Punkte einfahren. Heidenheim bekommt es zuhause ebenfalls mit einem Aufsteiger zu tun: Mit dem 1. FC Kaiserslautern kommt am Sonntag ein harter Brocken auf den Schlossberg.