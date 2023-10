"Extrem frustrierend": Historischer Fehlstart der DEG

Jüngst wurde Thomas Dolak der Rücken gestärkt, die Wende konnte der Trainer mit der Düsseldorfer EG aber auch am vergangenen Wochenende nicht einleiten. Der historische Fehlstart noch ohne Dreier bereitet Kopfzerbrechen.

Es läuft nicht rund für Oliver Mebus (am Boden) und die DEG. IMAGO/osnapix

Trainer Thomas Dolak und Sportdirektor Niki Mondt erhielten jüngst das Vertrauen ausgesprochen, Geschäftsführer Harald Wirtz stellte sich hinter das sportlich verantwortliche Duo. Die Lage am Rhein hat sich aber zwei Spiele später nur unmerklich verbessert. Aus den Duellen in Schwenningen (2:5) und nun zu Hause gegen Bremerhaven (3:4 OT) gab es wieder keinen Sieg. "Die ganze Situation ist sehr tragisch", meinte Nationalspieler Oliver Mebus, vor der Saison aus Nürnberg gekommen.

Die ganze Situation, die Mebus anspricht, ist in Zahlen ausgedrückt ein äußerst missliche. Nur sieben Punkte aus elf Spielen, fünf Heimpleiten, noch kein Dreier - zumindest tabellarisch hat sich die Lage mit dem Punktgewinn gegen die Fischtown Pinguins etwas verändert. Die DEG hat die Rote Laterne an Iserlohn weitergegeben, nachdem die Roosters in Nürnberg mit 2:8 unter die Räder kamen.

Fakt ist aber, dass der achtmalige deutsche Meister noch nie so schlecht in die DEL gestartet ist und den eigenen Ansprüchen - die DEG hat für diese Spielzeit das Halbfinale angepeilt - weit hinterherhinkt.

"Ich weiß wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen soll", hatte Mebus nach der Niederlage gegen Bremerhaven erklärt, als sich die DEG in letzter Sekunde zumindest noch in die Verlängerung rettete, dann doch nicht den Extra-Punkt holte. Dabei sei das Team "optimal auf alles" vorbereitet gewesen, bekommt es auf dem Eis aber nicht hin. "Das ist extrem frustrierend."

Ähnliche Situation wie 2012/13

Der historische Fehlstart erinnert an die Saison 2012/13, als nach dem Ausstieg des Namenssponsors Metro mit massiven finanziellen Problemen nach den ersten elf Spielen neun Zähler zu Buche standen. Am Ende wurde die DEG abgeschlagen Letzter. Damals ohne Konsequenzen, weil es keinen Abstieg gab. Diesmal droht aber der Absturz in die zweite Liga - sportlich, nicht aus wirtschaftlichen Gründen wie 1998.