"Extrem bittere Sache": Kobel kann Neuers Ärger nachfühlen

Gregor Kobel (25) spielt bislang eine fantastische Saison für Borussia Dortmund. Der Schweizer legt seinen vollen Fokus auf den BVB, kann sich aber auch in Nationalkeeper Manuel Neuer (36) hineinversetzen.

Selbstverständlich ist es nicht, dass Gregor Kobel heute in einem Fußballtor zwischen den Pfosten steht. Vater Peter war schließlich Eishockey-Profi in der Schweiz. "Beim Eishockey war ich nie so talentiert", gibt der BVB-Keeper in der neuen Folge von "kicker meets DAZN" offen zu. Sein Vater habe ihm zwar mitgeben können, "was es heißt, Profisportler zu sein", doch für Sohnemann Kobel gab es nur Fußball. Und auch immer nur die Torhüter-Position, etwas anderes kam nicht in Frage.

"Ab und zu würde ich schon gerne ein Tor schießen, aber jetzt verhindere ich sie ja", erklärt Kobel mit einem Lachen. Das klappt in der Saison 2022/23 bemerkenswert gut, schon siebenmal hielt der Schweizer Nationaltorhüter seinen Kasten bei 16 Einsätzen sauber. Das überbieten nur der Freiburger Schlussmann Mark Flekken und Wolfsburg-Keeper Koen Casteels (je achtmal bei 20 Einsätzen).

Nach kicker-Noten ist Kobel (2,66) sogar der beste Keeper der Liga, mit Bayerns Thomas Müller (2,60) weist generell nur ein einziger Feldspieler einen noch besseren Schnitt als der Dortmunder auf. "Ich glaube, ich habe sehr gute Spiele gehabt dieses Jahr", sagt Kobel, um hinterherzuschieben: "Ich habe aber sicher auch die eine oder andere Sache, die man besser machen kann." Seltene Patzer beispielsweise bleiben ihm im Kopf hängen. Das 0:2 bei Union, als Kobels früher Ausrutscher die Niederlage auf den Weg brachte, hat er sofort präsent.

"In der Saison gibt es meistens ein, zwei Dinger, wo du scheiße aussiehst", weiß Kobel aus Erfahrung: "Damit muss man als Torwart aber ein Stück weit klarkommen." Deutlich schwerer zu verdauen sei da schon die Entlassung des engsten Vertrauten. Manuel Neuer sprach nach Bayerns Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic davon, dass man ihm das Herz "rausgerissen" und dass er in seiner Karriere nie etwas "Krasseres" erlebt habe.

Gefühle, die Kobel "auf jeden Fall" verstehen könne. "Er ist sehr lange mit ihm zusammen gewesen. Wie ich es verstanden habe, war er auch sein Förderer, mit dem er schon vor Bayern zu tun hatte. Das ist eine extrem bittere Sache für ihn. Das ist glaube ich nachvollziehbar", sagt der BVB-Schlussmann. Generell sei so ein Verhältnis zum Torwarttrainer "ziemlich eng": "Das ist die einzige Position, bei der sich ein Trainer fast nur um dich kümmert. Als Nummer eins hast du nochmal einen engeren Austausch."

Rechner half Kobel im Eins-gegen-eins-Spiel

Michael Rechner, den neuen Torwarttrainer der Bayern, kennt und schätzt Kobel. Als er mit 16 Jahren aus Zürich zur TSG 1899 Hoffenheim kam, habe Rechner vor allem "viel im Eins-gegen-eins" mit ihm gearbeitet. In der Schweiz genoss dieser Teilbereich des Torwartspiels keine Priorität, sodass Kobels Verhalten in direkten Duellen "sehr deutsch geprägt" sei.

Zum Tragen kam Kobels Stärke in dieser Disziplin schon beim Saisonstart gegen Leverkusen (1:0), als der überragende Schweizer (kicker-Note 1,5 - Spieler des Spiels) die Werkself und besonders Torjäger Patrik Schick zur Verzweiflung gebracht hatte. Ähnlich soll es nun Chelseas Offensive im Achtelfinale der Champions League ergehen (Hinspiel am Mittwoch um 21 Uhr in Dortmund, LIVE! bei kicker).

Was für ihn bisher seine "Parade der Saison" war, was er von Chelseas Transferoffensive hält und wie der lange Winter dem BVB in die Spur half, verrät Kobel auch noch in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

