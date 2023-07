Extrem-Bergsteiger Göttler: "Wenn ich weitergehe, bleibe ich vielleicht für immer dort sitzen“

2022 stand David Göttler ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff auf dem Mount Everest. Auch dieses Jahr trieb es den gebürtigen Oberbayern hoch hinaus - diesmal mit dem Franzosen Benjamin Vedrines. Im Alpin-Interview verrät er, warum er auf 7500 Metern mit seinem Partner am Nanga Parbat umdrehte.

"Wenn man sich da verzettelt, hat das ganz schnell gravierende Folgen": David Göttler (hier am Mount Everest). The North Face

Im vergangenen Frühsommer war David Göttler einmal mehr nach Pakistan aufgebrochen, um sich an hohen Zielen zu versuchen. Im Jahr zuvor war dem gebürtigen Oberbayern im dritten Anlauf endlich die Besteigung des Mount Everest (8.848 m) gelungen - ohne Verwendung von Flaschensauerstoff! Auf die Frage, was das Wichtigste in seinem Leben sei, antwortet er bescheiden: "Wieder gesund vom Berg runterzukommen."

Die Wichtigkeit des Umdrehens

Kein Wunder, dass der 45-Jährige, der seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Alpinisten zählt, sein persönliches Leitmotiv auch als Rezept für erfolgreiches Höhenbergsteigen ausgibt. Wichtig sei zudem, dass man "mal umdrehen kann. Gerade in der Höhe ist das unglaublich wichtig. In anderen alpinen Sportarten kann man sich unglaublich pushen, aber nicht im Höhenbergsteigen. Denn man ist nicht sofort wieder in Sicherheit. Wenn man sich da verzettelt, hat das ganz schnell gravierende Folgen."

Sein neuestes Ziel in Pakistan hatte Göttler vor Abreise allerdings nicht verraten. Er halte nicht viel von Ankündigungs-Alpinismus. Grundsätzlich wünscht er sich mehr Transparenz für den Alpinismus im Allgemeinen: "Ganz wichtig bei all dem ist Ehrlichkeit. Wir sollten alle transparenter sein, aktive Athleten ebenso wie die Medien." Ganz im eigenen Sinne postete er ziemlich bald die ersten Storys vom neuen Ziel: Zusammen mit Partner Benjamin Vedrines war er auf der Schell-Route aus dem Rupaltal am Nanga Parbat (8.125 m) unterwegs. Auf rund 7500 Metern war jetzt allerdings Schluss.

Ich hatte einfach keinen Bumms in den Beinen. David Göttler

Dennoch war er dort seinem Prinzip treu geblieben, gesund zurückzukehren. "Das war leider besonders hart für mich, weil ich das erste Mal umgedreht bin, ohne Schmerzen oder echte Probleme. Wetter und Verhältnisse hätten gut gepasst, keine Lawinengefahr, kein tiefer Schnee. Es gab auch keine Probleme bei meinem Kletterpartner Benjamin. Nicht er hatte einen schlechten Tag, sondern ich. Ich hatte einfach keinen Bumms in den Beinen", berichtet David nach der Rückkehr.

Mitgefühl für den Seilpartner

Dabei findet er nur lobende Worte für seinen Kompagnon. "Benjamin ist wie eine Maschine, der hatte Energie ohne Ende, hat die ganze Spurarbeit gemacht. Es tat mir echt leid für ihn", bedauert Göttler, der gesteht, dass ihn auch Schuldgefühle geplagt hätten, weil er "seinen Partner im Stich lässt". Außerdem habe es schon einen Knick für sein Ego gegeben. Aber eines war Göttler dort klar: "Wenn ich weitergehe, bleibe ich vielleicht für immer dort sitzen." Und das wollte er auf keinen Fall.

Zugleich betonte der Alpinist, dass jeder in einer Seilschaft wüsste, worauf er sich einließe. "Das ist eben der Deal, den man mit einem Partner eingeht: Einerseits profitiert man unglaublich voneinander, aber andererseits teilt man eben auch das Risiko, wenn einer einen schlechten Tag hat. Dann muss man eben als Team umdrehen."

Für junge Athleten ist das oft schwer, weiß Göttler auch aus eigener Erfahrung. Da könnten die sozialen Medien auch negativ auf die junge Generation wirken: Durch "höhere Risikobereitschaft, den Druck, immer liefern zu müssen und den nächsten Post zu machen". Der erfahrene Coach und langjährige Trainer des deutschen Exped-Kaders wünscht sich darum mehr Schulung und Aufklärungsarbeit für junge Spitzenalpinisten.

Lest im großen ALPIN-Interview (Heft 8/2023) außerdem, wie Göttler die Rolle der Athleten und Medien beim schwierigen Thema Sponsoring einschätzt, wie er mit dem Trubel an den Achttausendern umgeht, warum er selbst aus Misserfolgen mehr gelernt hat als bei Erfolgen und warum er als Alpinist lieber alt ist als jung!

