Extraschichten, Bier und Gummibänder: Warum Modric immer noch "Verbrechen" begeht

Luka Modric ist Publikumsliebling bei Real Madrid, seine Vertragsverlängerung trotz seiner 36 Jahre nur noch Formsache. Doch was ist sein Geheimnis? Es hat auch mit Bier zu tun.

Es gab viele Themen nach diesem legendären Spiel. Aber keine Aktion rief so viele Reaktionen hervor wie dieser irrwitzige Außenrist-Pass von Luka Modric auf Rodrygo zum zwischenzeitlichen 1:3 gegen Chelsea. "Illegal" nannte ihn der ehemalige ManUnited-Spieler und TV-Experte Rio Ferdinand, "ein Verbrechen" der einstige Hamburger Nigel de Jong. Real Madrid steckte Modric auf einer Twitter-Grafik beim Spielen des Passes in ein Gemälde, das in einem Museum von dutzenden Leuten fotografiert wird.

Wobei ein Modric eigentlich nicht ins Museum gehört - obwohl der Kroate im September 37 Jahre alt wird. 13,7 Kilometer spulte er gegen die Blues ab, 65 seiner 73 Pässe brachte er an den Mann. Keiner schaffte mehr. Zum Zungeschnalzen auch sein Pass im Achtelfinalrückspiel gegen PSG auf Karim Benzema zum zwischenzeitlichen 2:1, mit dem er seine überragende Leistung krönte. Modric, modern wie eh und je.

Wenn der Verein bereit ist, sind wir uns in zwei Minuten einig. Luka Modric

Kein Wunder, dass einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags nichts mehr im Wege steht, unabhängig vom Weiterkommen in der Champions League gegen Manchester City (Hinspiel am heutigen Dienstag um 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Von Modrics Seite schon gar nicht, auch wenn er seit Jahren nur noch Einjahresverträge erhält: "Wenn der Verein bereit ist, sind wir uns in zwei Minuten einig." Es wäre dann seine elfte Saison seit seinem Wechsel von Tottenham im Sommer 2012. In Madrid verehren sie ihn auch wegen dieser Treue. "Es macht mich stolz, dass die Fans meinen Namen rufen, diese Zuneigung will ich zurückgeben", sagt Modric.

Doch was ist eigentlich Modrics Erfolgsgeheimnis? Wo steht der Jungbrunnen, aus dem er sich bedient?

Die Antwort: in Kroatien. Dort lebt sein Fitnesstrainer Vlatko Vucetic, Professor für Kinesiologie an der Universität in Zagreb: "Der Schlüssel ist, dass wir Luka konstant bei 85 bis 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit halten, deshalb kann er auch 120 Minuten laufen und ist so selten verletzt."

Freie Tage ohne Fitnesstraining kennt Modric nicht, dazu schiebt er Extraschichten. "Vor jedem Training und vor jedem Spiel arbeitet Modric mit einem Gummiband, seine Muskulatur wird mit dem Alter immer elastischer, als hätte er Triebfedern im Körper." Und nach jedem Training und jedem Spiel absolviert Modric leichtes Konditionstraining. Vucetic: "Es gehört große Disziplin dazu, über so viele Jahre so hart zu trainieren und sich in der Elite zu behaupten."

In einem gesunden Körper muss aber auch ein gesunder Geist ruhen. Nach Spielen in der Champions League, inklusive Verlängerung, empfiehlt Vucetic: "Ein, zwei Bierchen tun gut bei der Entspannung, dann schlafen, leichtes Training, um den Stoffwechsel zu reinigen. Und er muss sich wohlfühlen. Auch zu Hause." Dort wartet Gattin Vanja, mit er seit 2010 verheiratet ist, sowie drei Kinder auf den Familienmenschen.

Auch Mittefeldpartner Toni Kroos profitiert vom Oldie. Ein Real Madrid ohne Modric, sagte der Weltmeister von 2014 in einer französischen TV-Sendung, könne er sich gar nicht vorstellen. Ist wohl auch vorerst gar nicht nötig. Modric will vielleicht sogar weitermachen, bis er 40 Jahre alt ist, bis er sein Niveau eben nicht mehr halten kann. Und das kann dauern …

