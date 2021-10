Extra-Schub für Papa Bebou

Nach seiner Corona-Erkrankung kommt Ihlas Bebou in Fahrt. Hoffenheims Torjäger verrät, was ihm einen Extra-Schub verliehen hat.

In Stuttgart war er schon nahe dran gewesen. Damals verhinderte nur die Unterkante der Latte das erste Saisontor für Ihlas Bebou und die ersehnte Führung in den letztlich mit 1:3 verlorenem Spiel. Nun aber machte der Angreifer beim 5:0 gegen Köln ernst und markierte seine ersten Saisontore und seinen ersten Doppelpack für die TSG. Beim 1:0 spielte Bebou seine enorme Schnelligkeit aus, wurde von Andrej Kramaric zum exakt richtigen Zeitpunkt auf die Reise geschickt, umkurvte elegant Kölns Schlussmann Timo Horn und schob zur wichtigen Führung ein.

Gleich nach der Pause legte der Togoer nach und glänzte diesmal mit Handlungsschnelligkeit. Eine Flanke von Kevin Akpoguma verarbeitete er noch unsauber, um den springenden Ball aber instinktiv mit der Hacke noch über die Linie zu befördern. Es waren zugleich seine ersten Treffer als Vater. "Die Geburt meines Sohnes hat mir einen extra Schub gegeben. Meine Tore widme ich ihm", sagte Papa Bebou, der nun mit etwas Verspätung so richtig in die Saison startete. Nach einer Corona-Erkrankung hatte der in der vergangenen Spielzeit mit 17 Scorerpunkten (9 Tore/8 Assists) zweitgefährlichste Hoffenheimer Angreifer erst ab dem fünften Spieltag eingreifen können.

Hoeneß: So können wir auch die Bayern ärgern

"Wir waren von Anfang an griffig und wussten, was auf uns zukommt. Es hat von der ersten Minute an geklappt. Natürlich sind wir super glücklich über das Ergebnis", erklärte Bebou nach dem bislang höchsten Sieg unter Trainer Sebastian Hoeneß. Der kein Einzelfall bleiben soll. "Auf dieser Leistung wollen wir aufbauen", so der 27-Jährige, "wir müssen jetzt noch konstanter werden. Wir haben sehr gut dagegengehalten, das müssen wir so in jedem Spiel zeigen. Wenn wir diese Gier zeigen, dann werden wir auch unsere Punkte weiterhin holen."

Egal wo. Sogar am Samstag in München. Mit dieser kämpferischen Grundeinstellung als Basis, "können wir auch die Bayern ärgern", ist sich Hoeneß sicher. Beim Rekordmeister sind allerdings das Motivationsniveau und das Aggressivitätslevel von Haus aus hoch. Die wahren Gradmesser kommen danach mit den Spielen im Pokal gegen Kiel und in der Liga gegen Hertha BSC auf die Hoffenheimer zu. Dann gilt es zu beweisen, dass der Feier-Abend gegen Köln kein Strohfeuer war.