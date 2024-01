Extra-Pause für Davies - Bayern ohne Sextett beim Auftakt

Nach einer kurzen Winterpause hat der FC Bayern das Training wieder aufgenommen. Beim Auftakt fehlten jedoch zahlreiche Profis.

13 Tage sind erst vergangen, seit sich der FC Bayern mit einem 2:1-Sieg in Wolfsburg in die Winterpause verabschiedet hat. An diesem Dienstag nun meldete sich der Rekordmeister mit einer öffentlichen Einheit an der Säbener Straße zurück.

Die Dämmerung hatte längst eingesetzt, als sich Harry Kane und Co., ganz in Rot gekleidet, auf dem Trainingsplatz ausbreiteten und eine nicht allzu lange Einheit zum Start ins neue Kalenderjahr hinlegten.

Ein Tag Extra-Urlaub für Davies

Dabei fehlten neben Min-Jae Kim (Asien-Meisterschaft), Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss und Abstellung für Afrika-Cup), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) auch Konrad Laimer, der auf dem Nebenplatz individuell trainierte, und Alphonso Davies.

Der Kanadier hat die Feiertage in seiner Heimatstadt Edmonton verbracht und einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten, er wird am Mittwoch zurückerwartet.

Viel Trainingszeit bleibt dem Coaching-Team um Thomas Tuchel gar nicht bis zum ersten richtigen Aufgalopp in 2024. Am Samstag (15.30 Uhr) steht bereits die Generalprobe beim FC Basel an, am darauffolgenden Freitag reist die TSG Hoffenheim zum Bundesliga-Jahresauftakt nach München.

Erst dann wird der FCB sein Mini-Trainingslager vom 14. bis 18. Februar in Faro (Portugal) beziehen, um wiederum drei Tage später den ersten Rückrundenspieltag gegen Werder Bremen zu bestreiten.

Mario Krischel