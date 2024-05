Expertentipps als "Zusatzmotivation": ThSV Eisenach feiert den Klassenerhalt

Der ThSV Eisenach hat vorzeitig in der Verbleib in der Handball-Bundesliga perfekt gemacht. "Ich bedanke mich bei allen Experten vor der Saison, die haben uns die Zusatzmotivation gegeben", sagte Geschäftsführer René Witte dem TV-Sender Dyn, nachdem die Thüringer am Samstagabend mit 28:27 gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen und so zwei Spieltage vor Saisonende die Erstklassigkeit gesichert hatten. Vor der Saison war das Team von Trainer Misha Kaufmann als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden.

Rene Witte präsentierte mit Abpfiff das Shirt zum Klassenerhalt der Thüringer IMAGO/Christian Heilwagen