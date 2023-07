Experte Reiter: CAS-Urteil "positiv für den 1. FC Köln"

Wende in der "Causa Potocnik"? Ein Urteil des CAS, der eine Transfersperre gegen Olympique Marseille aufhob, kann den 1. FC Köln hoffen lassen, wie der Experte Dr. Gregor Reiter im Gespräch mit dem kicker erläutert.

Noch ist die Verhandlung zur Transfersperre des 1. FC Köln vor dem CAS nicht terminiert. Gute Nachrichten für die Rheinländer gibt es dennoch aus Lausanne. Denn der Internationale Sportgerichtshof gab vergangene Woche bekannt, ein ebensolches Registrierungsverbot für Neuzugänge gegen einen anderen Klub aufgehoben zu haben, Olympique Marseille. Die Franzosen waren wegen der Anstellung des senegalesischen Profis Pape Gueye von der FIFA-Streitschlichtungskammer per Entscheid vom 25. November 2021 mit einem Transferbann belegt worden.

Gueye hätte eigentlich im Sommer 2020 ablösefrei zum FC Watford wechseln sollen, sein Vertrag bei Le Havre lief damals aus. Im April 2020 verkündete Watford den Transfer offiziell. Allerdings soll es bei dem Deal zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Vertreten von einem neuen Agenten löste Gueye das Arbeitspapier bei den Hornets einseitig auf und unterschrieb einen zum 1. Juli 2020 beginnenden Vierjahresvertrag in Marseille.

Das rief die FIFA auf den Plan, die den Defensivspieler und den Ligue-1-Klub wegen Vertragsbruchs zu einer Zahlung von umgerechnet 2,7 Millionen Euro an Watford verdonnerte. Gueye wurde zudem für vier Monate gesperrt und Olympique mit einer Transfersperre für zwei Perioden belegt, weil man beim Weltverband davon ausgegangen war, dass die Franzosen den heute 24-Jährigen zum Vertragsbruch angestiftet hatten.

Keller: "Das FIFA-Recht ist eine umgekehrte Beweislast"

In genau diesem Punkt liegt die Parallele zu der Problematik, die sich zuletzt beim 1. FC Köln wegen des Transfers von Jaka Cuber Potocnik am 31. Januar 2022 aufgetan hatte. Die Eltern des damals 16-Jährigen hatten seinen Vertrag bei Olimpija Ljubljana - ebenso wie Gueye in Watford - einseitig aufgelöst mit dem Verweis auf Nicht-Einhaltung diverser Vertragsinhalte und Absprachen, etwa die Teilnahme am Profitraining des amtierenden slowenischen Meisters. Ljubljana ging dagegen bei der FIFA vor, woraufhin Potocnik gesperrt und der FC mit einem Transferbann belegt wurde. Auch dieses Verfahren liegt mittlerweile beim CAS, der Bann gegen den FC ist zumindest bis zur Verhandlung aufgeschoben.

Wie im Fall Gueye ging die FIFA von einer Anstiftung zum Vertragsbruch seitens des neuen Klubs aus, was für Proteste der Kölner sorgte. "Das FIFA-Recht ist eine umgekehrte Beweislast. In dem Urteil steht nicht drin, dass der 1. FC Köln den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet hat, sondern, dass wir das Gegenteil nicht beweisen können", kritisierte etwa FC-Geschäftsführer Christian Keller den Spruch. Im Fall Gueye ließ sich der CAS nun davon überzeugen, dass Olympique den Profi nicht angestiftet habe.

Wie überzeugte OM die Sportrichter?

Was Köln in den Augen des langjährigen ehemaligen Geschäftsführers der deutschen Spielervermittlervereinigung (DFVV), Dr. Gregor Reiter, hoffen lassen kann: "Das Urteil des CAS zeigt, dass der CAS dann die sportlichen Sanktionen wie eine Transfersperre aufhebt, wenn es dem neuen Klub gelingt, die Vermutung der Anstiftung zum Vertragsbruch des Spielers zu widerlegen." Rechtsanwalt Reiter, der auch der Agenten-Expertengruppe des Weltverbandes angehört, führt weiter aus: "Da die FIFA bei ihrer Entscheidung den vom 1. FC Köln und dem Spieler vorgetragenen Sachverhalt als gegeben unterstellt hat, ist diese Entscheidung für den 1. FC Köln positiv zu bewerten."

Da das Gueye-Urteil des CAS allerdings bis dato nicht publik ist, lässt sich noch nicht sagen, wie es den Franzosen gelungen ist, die Sportrichter von ihrer Unschuld zu überzeugen. Womöglich dreht sich die Beweislast vor dem Lausanner Gerichtshof doch noch einmal um, sprich die FIFA müsste für die Bestätigung der Transfersperre konkrete Belege dafür liefern, dass die Rheinländer Potocnik tatsächlich zur Untreue gegenüber Ex-Klub Ljubljana angestiftet haben sollen. Für die Argumentation der Slowenen und des Weltverbandes allerdings spricht nach wie vor der eng getaktete zeitliche Ablauf. Denn Potocnik hatte seinen Kontrakt lediglich einen Tag vor der Unterschrift in Köln aufgelöst.