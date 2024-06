Experte Nevin erwartet eine Entschuldigung bei Gündogan

Der beste Mannschaftsteil Schottlands wird bis zum Mittwochabend aufgefrischt sein. Wenn der Verlierer des Freitags in Köln zum zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz antritt (21 Uhr), sind Zehnausende Fans wieder zurück in der Heimat, Zehntausende andere hingegen nach Deutschland gereist. Wachablösung in der Tartan Army!

Die hat Nationaltrainer Steve Clarke gleich nach dem ernüchternden 1:5 gegen den Gastgeber gebeten, den Glauben nicht zu verlieren. Glaube kann bekanntlich Berge versetzen, doch bei den Schotten hat sich auch Angst aufgebaut, weil der Klassenunterschied so krass war.

Fünf Gegentore fing sich Schottland zuletzt bei einem 1:5 gegen die USA im Jahr 2012. Ein glückliches, tapfer verteidigtes Unentschieden gegen das DFB-Team wäre schon ein Wunschergebnis gewesen, jetzt ist man vier Tore im Minus. Das ist keine gute Perspektive, wenn man darauf schielt, sich als einer der besten Gruppendritten für die K.-o.-Runde zu qualifizieren.

Schottland steht bereits gegen die Schweiz unter Druck

Heißt also: Gegen die Schweiz und am Sonntag, 23. Juni, gegen die Ungarn in Stuttgart müssen zwei Siege her. Mit einer Niederlage gegen die Eidgenossen wäre das Turnier für die Bravehearts wohl am Donnerstagmorgen schon gelaufen - wie elfmal zuvor bereits bei einer Welt- oder Europameisterschaft.

"Die Mannschaft schuldet dem Land jetzt eine starke Leistung", verlangt BBC-Experte Pat Nevin. Der Ex-Nationalspieler fordert Billy Gilmour im Team, einen, der den Ball zu halten vermag und sichere Pässe spielen könnte. Gilmour spielt seit 2022 an der Seite des deutschen Nationalspielers Pascal Groß beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion.

Experte Nevin: "Solch ein Tackling will ich nie mehr sehen"

Das im Vergleich zu einem Kader wie dem der Deutschen technisch limitierte Aufgebot muss sich erheblich steigern, um eine Chance aufs Weiterkommen zu erhalten. Im Eröffnungsspiel kam aus keiner Formation Entlastung für die Schotten. Auch nachdem sie notgedrungen in ein 5-4-1 übergegangen waren, erlangten sie keine defensive Geschlossenheit.

Dass etwa ein Anthony Ralston, der bei Meister Celtic Glasgow in der abgelaufenen Saison nur sechsmal in der Startelf gestanden hatte, bei Angriffen über den Leverkusener Überflieger Florian Wirtz auf der rechten Abwehrseite überfordert war, konnte keinen überraschen. Zumal, als das Team nach dem Platzverweis für Ryan Porteous nur noch mit dem Mut der Verzweiflung reagieren konnte. Dem Verteidiger des englischen Zweitligisten FC Watford rät Ex-Profi Nevin: "Er sollte sich bei Gündogan entschuldigen". Auch wenn die Aktion nicht aus voller Absicht geschehen sei, meint der 28-mal für Schottland berufene Mittelfeldspieler: "Solch ein Tackling will ich auf einem Fußballplatz nie mehr sehen."