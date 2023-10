Experte Bott: "Präventionsprogramm auf Messers Schneide"

Die Fanszene diskutiert über eine Vorladung von Sozialarbeitern aus dem Fanprojekt des Karlsruher SC durch das lokale Amtsgericht. Rechtsanwalt und Strafrechtsexperte Prof. Dr. Ingo Bott fordert die Strafverfolgungsbehörden zu einem maßvollen Verhalten auf.

Dürfen Mitarbeiter von Fanprojekten die Aussage verweigern, weil sie als Vertrauenspersonen der "Ultra-Subkultur" einen besonderen Schutz genießen sollten? Das ist eine Frage, die derzeit in Fanszenen und Sicherheitskreisen diskutiert wird. Konkret, weil das Amtsgericht Karlsruhe an diesem Montag drei Mitarbeiter des Karlsruher Fanprojekts für eine Aussage vorgeladen hat.

Dabei geht es um die Vorkommnisse beim Zweitligaspiel Karlsruher SC gegen den FC St. Pauli aus dem November 2022, bei dem massiv Pyrotechnik gezündet wurde. 50.000 Euro an Geldstrafe verhängte das DFB-Sportgericht, ursprünglich hatte der Kontrollausschuss sogar eine sechsstellige Strafe gefordert. Zudem stellte der KSC Strafanzeige, verwies aber später auch auf den besonderen Vertrauensschutz der Sozialarbeiter, von dem hier noch die Rede sein wird. Zehn Personen mussten nach der Partie ambulant behandelt werden. Laut Klubangaben erlitten neun Personen eine Rauchvergiftung, eine Person Verbrennungen.

In der Folge ermittelte die Polizei - und die Staatsanwaltschaft wollte drei Sozialarbeiter des KSC-Fanprojekts befragen. Das Trio wiederum verweigerte die Aussage, deutschlandweit stellten sich Fan-Experten auf dessen Seite und forderten ein Zeugnisverweigerungsrecht, weil Fanprojekt-Mitarbeiter Vertrauenspersonen seien. Die Staatsanwaltschaft schloss weitere Vorladungen jedoch nicht aus. Laut SWR musste das Trio bereits ein Ordnungsgeld in Höhe von je 300 Euro bezahlen. Nun folgte die Vorladung zum AG. Sollten die Sozialarbeiter auch dort schweigen, könnte die Staatsanwaltschaft sogar Beugehaft beantragen.

"Solche Maßnahmen dürfen nicht unverhältnismäßig sein"

"Der reinen Papierrechtslage nach ist es daher möglich, Eskalationsstufen wie Ordnungsgeld oder Ordnungshaft zu zünden", erklärt Prof. Dr. Ingo Bott. Der Rechtsanwalt und Strafrechtsexperte allerdings schränkt ein: "Zwar wirkt es so, als würden die Strafverfolgungsbehörden hier ohne die von ihnen verfolgten Aussagen nicht weiterkommen. Die Aussagen sind damit für das Verfahren grundsätzlich wichtig. Andererseits dürfen solche Maßnahmen nicht unverhältnismäßig sein."

Bott sieht ein "auf gegenseitiges Vertrauen aufbauendes Präventionsprogramm auf Messers Schneide. Die zu klärende Lage betrifft eine Eskalation an einem einzelnen Spieltag und in einem einzelnen Stadion, die durch Fanprojekte an zahlreichen anderen erfolgreich verhindert werden kann. Es wirkt falsch, ein insgesamt erfolgreiches System dem Prinzip zu opfern, nur weil es, rechtlich, geht." Man darf gespannt sein auf die Verhandlung vor dem AG.