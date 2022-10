"Experiment" Fernandes wird zum Volltreffer

Mainz 05 wartet auch nach vier Versuchen weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. Das 1:1 gegen Leipzig vermittelt aber größere Zuversicht als so mancher vorangegangene Dreier.

Gemessen an den nackten Resultaten lässt sich bei Mainz 05 nach der jüngsten Länderspielpause kein Aufwärtstrend ausmachen. "Punktemäßig haben wir in Freiburg und gegen Leipzig nicht geglänzt", weiß Trainer Bo Svensson. In der Tat: Dem 1:2 im Breisgau folgte ein Remis gegen RB. Trotzdem hält der Fußballlehrer fest: "Mit den Leistungen sind wir absolut einverstanden. Davor haben wir mehr Punkte geholt, aber wir hatten nicht das gleiche Gefühl. Wenn wir so weiterspielen wie jetzt, werden wir auf Dauer mehr Punkte holen als zu Saisonbeginn." Wer die Heimpartie gegen Leipzig verfolgt hat, kann nur bestätigen: Svenssons Einschätzung ist keine Durchhalteparole, sondern fachlich absolut fundiert.

Stach, Lee und Ingvartsen fehlt nachvollziehbar noch der Rhythmus

Gerade in den ersten 45 Minuten gegen den Champions-League-Starter lieferten die Rheinhessen eine Vorstellung auf dem Level jener Fußballfeste, die vergangene Saison in der MEWA-Arena an der Tagesordnung waren. Geprägt von intensivem Pressing, schnellem Umschalten, geradlinigen Kombinationen und gefährlichen Abschlüssen. Nach der Pause "hat dann Entlastung gefehlt", wie Svensson treffend analysiert, "wenn du nur noch im Verteidigungsmodus bist, wird es irgendwann zu schwer. Das schafft man auch beim Boxen nicht über 12 Runden. Irgendwann geht ein Schlag durch."

Es war ein weiterer Schritt, um den Karren hier wieder in Schwung zu bringen. Martin Schmidt

Dass Mainz die Intensität nicht über die komplette Distanz hochhalten konnte, lässt sich freilich schlüssig erklären: In Person von Anton Stach, Jae-Sung Lee und Marcus Ingvartsen standen gleich drei zentrale Akteure in der Startelf, denen noch der 90-Minuten-Rhythmus fehlt. Nachvollziehbares Fazit von Sportdirektor Martin Schmidt: "Es war ein weiterer Schritt, um den Karren hier wieder in Schwung zu bringen."

"Tempo, Dynamik und Agilität" sprechen für die neue Dreierkette

Nicht zuletzt deshalb, weil ein von Svensson selbst so benanntes "Experiment" sich als Volltreffer entpuppte: Die überraschende personelle Umstellung der Dreier-Abwehrkette. In Person von Stefan Bell und Maxim Leitsch saßen zwei nominelle Innenverteidiger auf der Bank, dafür spielten Edimilson Fernandes sowie Anthony Caci. "Die Kette war auf Tempo, Dynamik und Agilität ausgerichtet", urteilt Schmidt, "das hat sehr gut gepasst." Dass Urgestein Bell nur zweite Wahl blieb, war also speziell gegen Leipzig seinen Schnelligkeitsdefiziten geschuldet. Aber auch, wie Svensson ergänzt, der Tatsache, dass der Routinier aktuell "bei vier Gelben Karten steht und nächste Woche in Bremen zwei kopfballstarke Stürmer warten". Was schwer danach klingt, dass Bell dann wieder in der Anfangsformation steht.

Yakin live im Stadion - wird nun sogar die WM zum Thema?

In unentbehrlicher Verfassung präsentierte sich freilich just Fernandes auf Bells angestammter Position als rechter Innenverteidiger. Dabei gilt der Schweizer nominell als zentraler, eher offensiver Mittelfeldspieler. Doch glänzte Fernandes in ungewohnter Rolle mit höchster Aufmerksamkeit, taktischem Geschick und einem herausragenden Aufbauspiel, garniert mit spektakulären Diagonalbällen. "Edi hat alle Qualitäten für einen modernen Fußballer", lobt Svensson und sieht bestätigt: Seit einer "Kopfwäsche" in der Vorbereitung wegen mangelnden Trainingsengagements ist der jahrelang enttäuschende 7,5-Millionen-Euro-Einkauf von 2019 ein neuer Spieler.

Schmidt berichtet: "Bei Edi hat sich im Kopf etwas verändert, er ist ein anderer Typ, hat eine andere Mentalität, geht im Training plötzlich den Bällen hinterher und hat eine ganz andere Bereitschaft." In dieser Form ist Fernandes ein Top-Spieler und auf verschiedensten Positionen verwendbar. Das habe auf der Tribüne auch Nationaltrainer Murat Yakin registriert, so Schmidt. Unter Yakin, seit Sommer 2021 im Amt, wurde der 22-malige A-Nationalspieler Fernandes bislang nicht nominiert. Ob nun kurzfristig sogar noch die WM in Katar ein Thema wird? "Ich werde auf jeden Fall hart weiterarbeiten", kündigt Fernandes an. Was nicht zuletzt Klubcoach Bo Svensson nur zu gerne vernehmen dürfte.