Ex-Zweitligaprofi Gonther steigt als Geschäftsführer bei Hessen Kassel ein

Der KSV Hessen Kassel hat sich auf der Funktionärsebene namhaft verstärkt. Am 1. Juli tritt der 294-malige Zweitligaprofi Sören Gonther beim Klub aus der Regionalliga Südwest sein Amt als Geschäftsführer Sport & Finanzen an.

Hessen Kassel kämpft aktuell um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Wie 2. Bundesliga funktioniert, das weiß Sören Gonther allzu genau, der ab 1. Juli bei den Nordhessen das Amt des Geschäftsführers Sport & Finanzen antritt und dort einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben hat. In dieser Rolle soll der 36-Jährige die sportliche Ausrichtung des KSV verantworten, was zum einen die Kaderplanung der Regionalligamannschaft umfasst, aber auch die sportliche Philosophie des Gesamtvereins.

KSV-Vorstand Jens Rose sagt in einer Meldung über die Inthronisierung des 294-maligen Zweitligaprofis (Paderborn, St. Pauli, Dresden und Aue): "Wir wollen den nächsten Schritt machen. Und dazu gehört die Professionalisierung unserer Strukturen und damit die personelle Aufstellung im Management."

Gonther, der in der B-Jugend schon zwei Jahre das Kassel-Trikot getragen hatte, sieht bei seinem zukünftigen Klub vielversprechende Möglichkeiten: "Ich sehe für den KSV und den Fußball in Nordhessen insgesamt ein riesengroßes Potenzial, das mit vereinten Kräften gehoben werden muss. Das ist eine Herkulesaufgabe, die wir gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins, den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Geschäftsstelle und vielen Unterstützern anpacken und zum guten Erfolg führen werden."

Ich habe mich immer schon für mehr als nur den Sport an sich interessiert. Sören Gonther

Dabei will Gonther aus seinen vielen Jahren im Profibereich profitieren: "Ich habe das Privileg gehabt, dem professionellen Fußball über mehr als einem Jahrzehnt anzugehören. Dabei habe ich viel erlebt. Und auch einiges über das Thema Vereinsführung gelernt." Ebenfalls hilfreich: Schon vor seinem Karriereende wegen einer Knieverletzung im Sommer begann der zukünftige Kassel-Geschäftsführer parallel ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. "Ich habe mich immer schon für mehr als nur den Sport an sich interessiert. Das Management eines Vereins, die Entwicklung hin zur Marke mit einer großen Strahlkraft, die die Fans und Sponsoren gleichermaßen begeistert und die erfolgreiche Verknüpfung von sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg bilden den Anspruch, den ich an mich stelle", so Gonther weiter.

Bei Vorstand Rose haben Gonthers Charaktereigenschaften schon mächtig Eindruck hinterlassen: "Sören ist ein echter Kämpfer. Mehrere schwere Verletzungen hat er überstanden und sich als Stammspieler zurück auf den Platz gekämpft. Eigenschaften, die auch im Management eines leistungsorientierten Fußballvereins gefragt sind."