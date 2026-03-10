Ex-Winterthur-Coach Forte übernimmt TV-Expertenposten

Uli Forte, der langjährige Trainer in der Super League und Challenge League, wechselt ab sofort ins Experten-Team von blue Sport. Der 51-Jährige wird bereits am kommenden Samstag bei einer Super-League-Übertragung seinen ersten Einsatz haben. Einen Tag zuvor gibt er in der Sendung "Heimspiel" sein Debüt als TV-Gast.
"Als Experte möchte ich meine Leidenschaft für den Fussball und meine Erfahrungen aus der Trainerzeit einbringen - und den Fans spannende Einblicke geben, die man sonst vielleicht nicht bekommt," so der 51-Jährige. Forte war bis Oktober 2025 Trainer des FC Winterthur in der Super League, wurde dort jedoch entlassen. Seine Trainerkarriere führte ihn unter anderem zum FC Zürich, GC, YB, FC St.Gallen, Xamax, Yverdon und nach Deutschland zu Arminia Bielefeld. Nun wechselt er vom Spielfeldrand ins TV-Studio und ergänzt das Experten-Team von blue Sport.