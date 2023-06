Ex-Werder-Profi Lukimya schließt sich Monheim an

Mit dem MSV Düsseldorf stieg Assani Lukimya jüngst aus der Oberliga ab. Nun verlässt der 37-Jährige den MSV, um künftig für den 1. FC Monheim aufzulaufen.

Der 1. FC Monheim landet einen Transfer-Coup: Assani Lukimya wechselt von Mitabsteiger MSV Düsseldorf zum FCM. Der 37-jährige ehemalige Bundesligaprofi machte zu Profizeiten vor allem im Dress von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf auf sich aufmerksam. Der Kongolese, der in Deutschland seine ersten fußballerischen Schritte bei Tasmania und der Berliner Hertha machte, ließ in Rostock weitere in den Profifußball folgen. Jena und Düsseldorf waren die nächsten Stationen, dann kam er zu Werder, wo er in den folgenden vier Spielzeiten auf 83 Bundesliga-Spiele (vier Tore) kam. Nach einem China-Abenteuer folgte ein Engagement beim KFC Uerdingen (114 Spiele in Liga drei).

Im Januar 2022 folgte der Wechsel zum damaligen Landesligisten MSV Düsseldorf, wo er zunächst - anders als zu Profizeiten - in der Offensive auflief. Nach geglücktem Aufstieg in die Oberliga folgte der Wechsel zurück in die Defensive, den Abstieg des MSV aus der Staffel Niederrhein nach 42 Spieltagen konnte der Routinier am Ende aber auch nicht mehr verhindern.

"Eine enorme Menschlichkeit"

Mit Düsseldorf die Klasse verlassen musste der FC Monheim, der sich nun aber sehr auf den Neuzugang für die kommende Landesliga-Niederrhein-Saison freut: "Luki bringt neben seinem riesigen Erfahrungsschatz von rund 90 Bundesliga- und ebenso vielen Zweitligaspielen auch eine enorme Menschlichkeit mit zu uns. Die Gespräche mit ihm waren von Beginn an von gegenseitiger Wertschätzung geprägt", heißt es in der Vereinsmeldung.

Auch mit 37 Jahren sei Lukimya topfit, verfüge nach wie vor über eine große Portion Ehrgeiz und wisse seine sportlichen Qualitäten sowohl defensiv wie offensiv einzubringen: "Nicht umsonst hat er in der abgelaufenen Mammutsaison bis auf ein Spiel keine Minute verpasst und stets eine tragende Rolle übernommen. Diese Rolle soll er auch von Beginn an in unserem Team übernehmen", wird Karim El Fahmi zitiert, Geschäftsführer Sport beim FCM.