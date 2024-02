Ex-Weltmeisterin Debbie Bont wird Cheftrainerin

Neuer Karriereschritt für die frühere Bundesligaspielerin Debbie Bont. Die Weltmeisterin von 2019 wird Cheftrainerin bei ihrem Heimatverein.

"Ich habe die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, als Trainer ein gutes Gleichgewicht zwischen der sportlichen und persönlichen Entwicklung der Spieler zu finden", erklärt Debbie Bont in einer Vereinsmitteilung.

Erste Coachingerfahrung sammelt sie in dieser Saison an der Seite von EHF-Mastercoach Dushko Klandev bei der männlichen B-Jugend der SG SHV/UHC Salzburg in der bayerischen Bezirksoberliga. Ihr Heimatverein Volendam belegt aktuell den zehnten Platz in der Ehrendivision.

"Eine Lokalmatadorin mit Trainerambitionen vom Kaliber einer Debbie Bont ist eine enorme Bereicherung für unseren Verein. Wir sind zuversichtlich, dass unser Frauenhandballteam unter ihrer Führung wiederbelebt wird und eine Inspiration für junge Handballtalente in unserer Gemeinde und in den Niederlanden sein wird", ist Volendams Geschäftsführer Joost Ooms überzeugt.

"Mein Ziel ist es, ein positives und unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich die Spielerinnen sowohl auf als auch neben dem Spielfeld weiterentwickeln können", betont die Linkshänderin, die bei Volendam den Ungarn Zsigmond Makay beerbt.

Titel in vier Nationen und mit dem Nationalteam

Bont wurde 1990 in Volendam geboren und hat dort auch mit dem Handball begonnen. Später wechselte sie zum VOC Amsterdam, wurde dort dreimal niederländische Meisterschaft und zweimal den Pokal. Im Januar 2012 heuerte sie bei Ikast Haandbold an, die folgenden Spielzeiten lief sie für den HC Leipzig auf und konnte mit den Sächsinnen den DHB-Pokal gewinnen.

Die Linkshänderin kehrte noch einmal in die Niederlande zum SV Dalfsen zurück, gewann dort noch ein weiteres Mal das Double. Ab 2015 spielte sie fünf Jahre bei Kopenhagen Haandbold, wurde 2018 auch Meisterin in Dänemark. 2020 heuerte sie für die letzten drei Jahre ihrer Karriere beim HB Metz an, konnte 2022 und 2023 jeweils das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen.

Für die niederländische Nationalmannschaft absolvierte Bont 216 Länderspiele, in denen sie 425 Tore erzielte. Sie nahm an fünf Europameisterschaften, sechs Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen von Tokio teil. Neben dem WM-Gold 2019 gewann sie Silber bei der WM 2015 und der EM 2016 sowie Bronze bei der WM 2017 und der EM 2018.

Über den HV Volendam

Ende 1961 legten sechs Frauen die Basis für den Handball in Volendam, am 12.01.1963 erfolgte die offizielle Vereinsgründung und bis 1972 musste man seine Ligaspiele aufgrund einer fehlenden Halle in Amsterdam austragen.

Die Männermannschaft wurde seit 2005 siebenmal Meister, achtmal Pokalsieger und siebenmal Supercupsieger. Zudem konnte man dreimal die internationale BENE-League gewinnen.

Bei den Frauen wurde der Leistungshandball ab 2015 gefördert, nach vier Aufstiegen in Serie spielt man seit 2019 in der Ehrendivision. Größter Erfolg bislang war Rang 7 in der Saison 2020/21.