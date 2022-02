Ex-Weltmeister August 'Agge' Rosenmeier beendet FIFA-Karriere

Einer der größten Stars des FIFA-eSports verlässt den virtuellen Rasen. Nach einer Auszeit und einem kurzen Comeback beendet 'Agge' endgültig seine Karriere.

Die FIFA-Profilaufbahn ist beendet - es warten neue Herausforderungen auf August 'Agge' Rosenmeier. FIFA via Getty Images

Seine Statistik auf Twitter liest sich beeindruckend: 2x Weltmeister, 7x Dänischer Meister, 24facher Live-Event-Gewinner. Der Däne hat in seiner aktiven Karriere einige Trophäen in die Heimat geholt. Das Highlight - der Weltmeister-Titel 2014.

Am 14. Februar 2022 verkündete 'Agge' via Twitter das Ende seiner Laufbahn als professioneller FIFA-eSportler:

"Der heutige Tag markiert das Ende meiner professionellen Reise. Mit anderen Worten, ich hänge meinen Controller an den Nagel, um mich als kompetitiver FIFA-Spieler zurückzuziehen. Es ist eine der schwersten Entscheidungen, die ich je treffen musste…"

Im Oktober 2019 legte der 25-Jährige bereits eine FIFA-Auszeit ein. Zusätzlich zur Kritik am FIFA-Gameplay, würde ihn das Spiel mental zu stark belasten, sagte er damals.

Vier Monate später waren die "Batterien wieder aufgeladen", 'Agge' betrat erneut die Profibühne. Außer einer Top 32 Platzierung beim FUT 20 Champions Cup VI, konnte er nach der Pause in FIFA 21 noch einmal das Podium erklimmen. Zusammen mit dem dänischen Team Astralis wurde 'Agge' 2021 beim FIFAe Club World Cup Vizeweltmeister.

Nie geht man so ganz

"Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, bin ich sehr stolz auf das, was ich als Profispieler erreicht habe. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir vorgestellt, dass sie Realität würden, als ich im Zimmer meines Bruders [FIFA 2002] spielte", so Rosenmeier weiter auf Twitter.

Zehn Jahre Profi-Karriere mit Stationen in Kopenhagen, bei Red Bull, PSG, Hashtag United und zuletzt Astralis. Auch wenn 'Agge' sich aus dem kompetitiven Sport zurückzieht, ganz von der Bildfläche verschwinden wird er nicht, wie er zum Ende der Meldung mitteilt:

"Die letzten Monate haben vielleicht ruhig ausgesehen, aber ich habe hart daran gearbeitet, die nächsten Schritte meiner Karriere zu planen und kann es kaum erwarten, mehr mit euch allen zu teilen."

Ein Großer im FIFA-eSport verlässt die aktive Bühne. Jetzt liegt es an jungen Dänen die FIFA-Trophäen reihenweise in die Heimat zu entführen.