Die politische Karriere des einstigen Weltklassestürmers George Weah hat einen Dämpfer kassiert. Nach einer Stichwahl steht sein Heimatland Liberia vor einem Regierungswechsel.

Im Januar 2018 war aus einem Nationalhelden der 25. Präsident geworden. George Weah, der beste Fußballer, den Liberia bisher hervorbrachte, bekleidete seither das höchste politische Amt der afrikanischen Nation. Es wird für den 57-Jährigen allerdings bei einer Amtszeit bleiben.

Bei den neuerlichen Wahlen war es zuletzt zu einer Stichwahl gekommen, die für Weah schließlich aussichtslos erschien. Am Wochenende räumte Weah, der sich als guter Verlierer zeigte, in einem Schreiben im Sinne seines Heimatlandes seine Niederlage ein: "Das liberianische Volk hat gesprochen, und wir haben seine Stimme gehört." Dem Wahlsieger Joseph Boakai, gegen den er sich vor sechs Jahren noch durchgesetzt hatte, gratulierte er.

Wieder Stichwahl, aber ein ganz anderes Ergebnis

Auch noch ohne offizielles Wahlergebnis hatte Weah nach der Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen - der 78 Jahre alte Boakai führte mit 50,9 Prozent - keine realistischen Chancen mehr. Bei der ursprünglichen Wahl am 10. Oktober hatte Weah mit 43,8 Prozent noch knapp vor Boakai (43,4 Prozent) gelegen, weshalb es wie schon 2017 einer Stichwahl bedurfte.

Damals gewann Weah sie mit 62 Prozent deutlich - diesmal nicht. Von seiner einen Amtszeit bleibt in erster Linie hängen, dass einer der prominentesten Söhne des von rund fünf Millionen Einwohnern bevölkerten Landes, in dem noch bis vor 20 Jahren ein Bürgerkrieg wütete, die in ihn gesteckten Hoffnungen kaum erfüllten konnte.

Sohn Timothy spielt für die USA

Der Fußballspieler Weah war 1995 als bisher einziger Afrikaner zum Weltfußballer gewählt worden - den Ballon d'Or gewann er auch. Damals stürmte der enorm dynamische Angreifer für die AC Mailand, zuvor etwa für die AS Monaco um seinen Förderer Arsene Wenger und Paris St. Germain, später für den FC Chelsea oder Manchester City. Sein 23 Jahre alter Sohn Timothy Weah, US-amerikanischer Nationalspieler, spielt aktuell für Juventus Turin.