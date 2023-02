Ex-Verein prescht vor: Gebhardt wird neuer Turbine-Trainer

Turbine Potsdam hielt sich noch bedeckt, wenn es um den Namen des neuen Cheftrainers ging. Doch nun hat ein Männer-Oberligist die Frage beantwortet.

Von Beginn an war klar, dass Turbines aktueller Coach Dirk Heinrichs keine Dauerlösung für diese Position sein würde. Weil der 54-Jährige nicht die erforderliche Trainer-A-Lizenz besitzt, war der Tabellenletzte binnen Wochen gezwungen zu handeln.

Nun, einen Tag vor dem so wichtigen Nachholspiel gegen Werder Bremen, ist der Name des neuen Turbine-Trainers bekannt geworden. Marco Gebhardt, ehemaliger Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt, soll Heinrichs beerben. Das verriet Gebhardts bisheriger Verein, der Männer-Oberligist Blau-Weiß 90 Berlin am Dienstag auf seiner Website. Gebhardt war in der 2. Liga auch für Energie Cottbus, 1860 München und Union Berlin aktiv.

Turbine-Präsident Karsten Ritter-Lang bestätigte auf Anfrage der "Märkischen Allgemeinen" eine Einigung mit Gebhardt. Damit wird der 50-Jährige der dritte Turbine-Trainer des noch jungen Jahres. Erst hatte Sven Weigang kurz vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs um Vertragsauflösung gebeten, dann hatte eben Heinrichs vorübergehend übernommen.

Hier die FE:male-Podcastfolge von Mai 2022 mit Tabea Kemme hören - u. a. über Turbine

Nach einer bisher chaotischen und sportlich maximal schwachen Saison mit einem Punkt aus elf Spielen dürfte es Gebhardts Aufgabe sein, den Verein zur Ruhe zu bringen und für den Fall des Abstiegs mittelfristig in die Bundesliga zurückzuführen. Noch aber lebt die Hoffnung in Brandenburg. Ob Gebhardt schon am Mittwoch im Krisengipfel gegen den Vorletzten Bremen (sieben Punkte) Verantwortung tragen wird, blieb zunächst offen.