Ex-Unioner Leistner soll Herthas fünfter Neuzugang werden

Ablösefrei, erfahren und ein Leader: Innenverteidiger Toni Leistner (32) soll bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC der fünfte Neuzugang werden.

Der gebürtige Dresdner Toni Leistner, dessen Vertrag beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum 30. Juni ausgelaufen war, soll in Berlin dem Vernehmen nach einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Er wird nach Torwart Marius Gersbeck (KSC), dem für die Linksverteidiger-Position vorgesehenen Allrounder Jeremy Dudziak (Fürth) sowie den Flügelspielern Fabian Reese (Holstein Kiel) und Gustav Christensen (Midtjylland/U 19) Neuzugang Nummer fünf. Zuerst hatte die "Bild" über die Personalie berichtet.

Der 32-Jährige bringt sehr viel Erfahrung mit. In Leistners Vita stehen 154 Spiele in der 2. Bundesliga (für Dynamo Dresden, Union Berlin und den Hamburger SV), 13 Bundesligaspiele (für den 1. FC Köln), 65 Einsätze in der englischen Championship (für Queens Park Rangers) und 49 in der belgischen Jupiler Pro League, wo er bei St. Truiden Stammkraft war. Pikant: Zwischen 2014 und 2018 stand der designierte Neu-Herthaner bei Stadtrivale Union unter Vertrag.

Weiterhin Bewegung in der Abwehr

Leistner soll in Herthas Abwehrzentrum die Talente Marton Dardai, Linus Gechter, Pascal Klemens und Joel Miguel da Silva Kiala anleiten. Vermutlich wird es auch auf der Abgangsseite noch Bewegung in der Innenverteidigung geben. Marc Kempf soll und will weiterhin weg. Für Filip Uremovic, mit dem Trainer Pal Dardai grundsätzlich plant, gibt es in Italien und Kroatien einen Markt. Bei Verkaufskandidat Agustin Rogel dürfte sich - bedingt durch die Knie-OP und die lange Ausfallzeit des Uruguayers - ein Transfer in diesem Sommer zerschlagen haben. Und aktuell braucht Coach Dardai nominelle Innenverteidiger wie Sohn Marton und Klemens wegen der Personalnot auf der Sechs zumindest zeitweise vor der Abwehr.

Am Freitagabend testet Hertha BSC bei Nordost-Regionalligist BFC Dynamo (19 Uhr), am Samstag in Biel gegen Young Boys Bern mit Ex-Hertha-Kapitän Fabian Lustenberger (16 Uhr). Und klar ist auch: Mit Tolga Cigerci geht ein Routinier (zurück zu Ankaragücü) - mit Toni Leistner kommt einer.