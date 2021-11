Ex-Unioner Felix Kroos schließt sich Bezirksligist Fortuna Pankow an

Kurioser Vereinswechsel im Berliner Amateurfußball: In Folge der "Felix Kroos Vereins-Challenge" hat sich der Bezirksligist FSV Fortuna Pankow gegen 17 andere Konkurrenten durchgesetzt und sich damit die Dienste des Ex-Profis Felix Kroos gesichert.

"Es ist natürlich die Fortuna Pankow", krönte Felix Kroos den FSV Fortuna Pankow bei einem spontanen Besuch, der später auch im gemeinsamen "Einfach mal luppen"-Podcast der Kroos-Brüder zu hören war, zum Sieger der "Felix Kroos Vereins-Challenge". Der Berliner Klub behauptete sich gegen 17 andere Konkurrenten und sicherte sich damit die Dienste des Ex-Profis.

Erst im Sommer 2021 hatte Felix Kroos, der mit Union Berlin und Werder Bremen über 150-mal in der Bundesliga auflief, seine Karriere beendet. Als sich sein Weltmeister-Bruder aber kurz darauf im gemeinsam Podcast über dessen Fitness-Zustand lustig machte und von einer Entwicklung zur "Sofafigur" sprach, rief Felix Kroos den Wettbewerb ins Leben. In unterschiedlichen Challenges konnten insgesamt 18 Amateurvereine für sich werben und Punkte beim Ex-Unioner sammeln. Im finalen Showdown setzte sich der FSV Fortuna Pankow letztlich gegen den SV Grün Weiss Bergfelde und die Betriebssportgruppe Ideal Lebensversicherung durch.

Berlin-Pankow steht Kopf

Die Euphorie im gesamten Verein kennt seit dem Top-Transfer keine Grenzen. "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Felix Kroos die Qualität unserer Mannschaft nochmal erhöhen können. Sein fußballerisches Können steht außer Frage, das hat er nachhaltig bewiesen. Zudem bringt Felix trotz seines noch jungen Alters die enorme Erfahrung aus Bundesliga und Champions League mit, und wir sind uns sicher, dass er kurzfristig eine wichtige Rolle im Team einnehmen wird“, wird Fortuna-Coach Marlin Geiseler voller Vorfreude auf der Facebook-Seite des FSV zitiert. Auch neben dem Platz ist von großer Euphorie die Rede. Demnach würden sich vor allem auch die Jugendspieler darüber freuen, "einen Typen wie Felix Kroos bald auf dem Kissingen (die Heimspielstätte des FSV Fortuna, Anm.d.Red.) zu sehen."

So hat sich in meiner Karriere noch keiner um mich bemüht. Felix Kroos, Ex-Profi und künftiger Spieler des FSV Fortuna Pankow

Als Kroos zum Abschluss des Wettbewerbs die Mannschaft des FSV Fortuna Pankow besuchte und zum Sieger kürte, richtete er sich mit emotionalen Worten an die Vereinsverantwortlichen und seine künftigen Mannschaftskollegen. "Ich war wirklich sehr begeistert, dass ihr euch diese Mühe gemacht habt. So hat sich in meiner Karriere noch keiner um mich bemüht." Erstmals auflaufen wird Felix Kroos voraussichtlich im kommenden Frühjahr.