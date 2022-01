Ex-U-Nationalspieler wechselt zum FC Grimma

Der FC Grimma hat sich die Dienste von Felix Beiersdorf gesichert. Der Ex-U-Nationalspieler kommt vom Leipziger SV Südwest.

In der Vita von Felix Beiersdorf stehen trotz seiner erst 23 Jahre schon einige Stationen. Nun kommt mit dem FC Grimma in der Oberliga NOFV-Süd eine weitere hinzu. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Leipziger SV Südwest in die Muldestadt. Ausgebildet wurde Beiersdorf in der Jugend bei RB Leipzig, wo er auch zum U-Nationalspieler heranreifte. 13-mal stand er für deutsche Jugendnationalmannschaften auf dem Feld. Der Sprung in den Herrenbereich lief dann aber nicht wirklich rund. Zwar debütierte Beiersdorf mit 17 Jahren bereits in der Regionalliga-Mannschaft der Leipziger, diese wurde später jedoch aufgelöst. Es folgten Leihen in die österreichische 2. Liga zur Wiener Neustadt und in die Regionalliga Nordost zur BSG Chemie Leipzig und zum ZFC Meuselwitz. Glücklich wurde er nirgends. Schließlich folgte beim damals 19-Jährigen ein Umdenken und die berufliche Zukunft außerhalb des Fußballs rückte in den Vordergrund. Anfang 2019 wechselt er zum LSV Südwest, mit dem er später in die Landesklasse aufstieg. Nun will er sein Glück noch einmal in der Oberliga beim FC Grimma versuchen.

"Mit der Verpflichtung von Felix geben wir ihm noch mal die Chance, leistungsorientiert Fußball zu spielen", wird Trainer Alexander Kunert auf der Grimmaer Internetseite zitiert. "Er hat aufgrund seiner Vita sicherlich großes Potenzial, welches es fortan abzurufen gilt“, so der Coach weiter. Als "Heilsbringer" sieht er den Neuzugang aber nicht. "Daher möchte ich die Erwartungshaltung auch nicht allzu hochschrauben."

Langfristig erhoffe man sich jedoch einiges von Beiersdorf, wie Grimmas Vorstandsvorsitzender Daniel Kurzbach sagt. Nun müsse der Neuzugang im physischen Bereich aber erst einmal an die Anforderungen der Oberliga herangeführt werden. Zeit dazu hat er unter anderem in der Vorbereitung. Weiter geht es für Grimma in der Liga im Februar.