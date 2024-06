Ex-Trainer Wimmer gratuliert dem VfB zu Krätzig

Auf dieser Position hatte Philipp Lahm in Stuttgart den Grundstock für seine Weltkarriere gelegt. Bei Neuzugang Frans Krätzig werden Erinnerungen an den Weltmeister von 2014 wach. Stuttgarts Ex-Trainer Michael Wimmer gratuliert den Schwaben.

Raus aus dem Austria-Trikot, rein in das der Stuttgarter: Frans Krätzig spielt in der kommenden Saison für den VfB. IMAGO/GEPA pictures

Im Sommer 2003 war Lahm für rund 200.000 Euro Leihgebühr vom FC Bayern als unbekannter Ergänzungsspieler für die Position des rechten Verteidigers nach Stuttgart gekommen, kehrte nach zwei Jahren als Nationalspieler nach München zurück und wurde anschließend zum Weltstar. Weil er Felix Magath von seinem Ehrgeiz und seinem Talent überzeugen konnte. Und weil der damalige VfB-Trainer meinte, den Dreikäsehoch aus München besser auf die linke Seite stellen zu müssen.

Bayern hat eine Rückkaufoption eingebaut

Die Seite, für die jetzt Krätzig nach Stuttgart geholt wurde. Rund 500.000 Euro lassen sich die Stuttgarter die Leihe des achtfachen U-20-Nationalspielers kosten. Zudem haben sie sich eine Kaufoption zusichern lassen über rund fünf Millionen Euro. Ein guter Deal, den die Bayern torpedieren könnten. Bei Gefallen ließe sich der 21-Jährige per Rückkaufvereinbarung zurückholen.

Die folgende Saison wird zeigen, wohin der Weg des gebürtigen Nürnbergers geht. Michael Wimmer hat keine Zweifel, dass es steil gen Norden gehen wird. Der 44-Jährige hatte Krätzig Anfang des Jahres zu Austria Wien geholt und ist voll des Lobes. "Er hat gezeigt, dass er mit seinen technischen und taktischen Fähigkeiten für österreichische Verhältnisse ein Unterschiedsspieler ist", so Wimmer, der zwischen Juli 2019 und Dezember 2022 beim VfB als Co- und Interimstrainer tätig war. Ähnliches traut er dem Jungstar in der Bundesliga zu.

Das ist ein cleverer Zug vom VfB. Stuttgart darf sich auf einen bescheidenen, freundlichen Menschen freuen. Frans ist ein super Typ. Michael Wimmer

Er könne seinem Ex-Klub nur gratulieren, meint Wimmer. "Das ist ein cleverer Zug vom VfB. Stuttgart darf sich auf einen bescheidenen, freundlichen Menschen freuen. Frans ist ein super Typ. Ich freue mich, dass er sich in der Bundesliga beweisen darf. Ich bin gespannt, wie er das macht. Ich traue es ihm auf alle Fälle zu." Der momentan vereinslose Coach habe keine Zweifel, dass dies gelingt. Grundsätzlich und ungeachtet der Konkurrenz auf der linken Abwehrseite mit EM-Fahrer Maximilian Mittelstädt. "Es wird spannend sein zu sehen, wie sich Frans in der Top-VfB-Mannschaft durchsetzt."

Jung, lernwillig und ehrgeizig - wie Lahm

Dass Krätzig noch an sich arbeiten müsse, stehe außer Frage. Zwar handle es sich um einen "sehr, sehr spielintelligenten Spieler, der technisch gut ist, der super Freilauf-Bewegungen hat. Sein Spiel ohne Ball ist sehr gut. Er spielt clevere letzte Bälle, ist immer anspielbar". Allerdings gebe es sicher auch Verbesserungsspotenzial. "Athletik, Tempo und Power sind schon noch ein Unterschied im Vergleich zu Österreich. Was ihm noch etwas fehlt, ist das Athletische. Aber er ist noch jung, lernwillig und ehrgeizig."

Genau das, was auch Lahm ausgezeichnet hat. Körperliche Nachteile glich der heutige EM-Turnierdirektor seit jeher mit seiner sportlichen Klasse und Intelligenz aus. Dass ihn Magath von rechts nach links stellte, steigerte den Ehrgeiz des Jungprofi sogar noch mehr an und machte aus dem Talent einen Topspieler.