Ex-Torwart Koch zieht sich vom Fußball zurück

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Georg Koch zieht sich vom Fußball zurück. Das meldet sein bisheriger Arbeitgeber Viktoria Köln.

Aus "gesundheitlichen und privaten Gründen", so meldet es der FC Viktoria Köln an diesem Donnerstag, zieht sich der 51-jährige Koch "vorläufig vom Fußball zurück. Der frühere Bundesliga-Torwart, der unter anderem für Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern und den MSV Duisburg aktiv war, war seit 2020 im NLZ des Drittligisten tätig und ab Sommer 2021 zunächst Torwarttrainer der Profis sowie zugleich Teammanager. Den Posten des Torwarttrainers hatte Koch bereits Ende letzten Jahres an Alexander Bade (52) übergeben.

Mit dabei, wie "aus wenig viel gewachsen ist"

"Es war mir jeden Tag eine große Freude und Ehre, die Viktoria auf ihrem Weg zu begleiten", wird Koch in der öffentlichen Verlautbarung der Rheinländer zitiert. Er sei "auch ein wenig stolz darauf, dass ich mit dabei sein durfte, wie im Verein aus ganz wenig ganz viel gewachsen ist und die Strukturen stetig professionalisiert wurden". Nun sei jedoch "leider der Zeitpunkt gekommen, wo meine Familie und das Privatleben absolute Priorität haben.".

Die Viktoria bedankte sich bei Koch in der Mitteilung "für die hervorragende Arbeit und seinen immensen Einsatz bis zuletzt", wie Franz Wunderlich zitiert wird. "Seinem Wunsch, sich nun um sein Privatleben zu kümmern, konnten und wollten wir nicht im Wege stehen. Wir wünschen Georg Koch alles Gute für die Zukunft", so der Sportvorstand des neuntplatzierten Drittligisten, der die Saison 2022/23 am Samstag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken beschließt.