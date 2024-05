Ex-Teamspielerin Prohaska übernimmt Beraterrolle bei der Vienna

Die Frauenabteilung des First Vienna FC bekommt prominente Unterstützung. Wie der Wiener Klub vermeldet, wird die ehemalige ÖFB-Nationalspielerin Nadine Prohaska den Verein zukünftig als Sportliche Beraterin unterstützen.

Frauen-Bundesligist First Vienna FC darf sich über prominente Verstärkung freuen. Wie die Döblinger vermelden, wird die ehemalige ÖFB-Teamspielerin Nadine Prohaska den Klub zukünftig als Sportliche Beraterin unterstützen. Die 33-Jährige, die im September 2020 ihr Karriereende bekanntgab, wird beim ältesten Fußballverein Österreichs zur Weiterentwicklung der Frauenabteilung beitragen.

"Ich freue mich riesig über meine neue Aufgabe bei der Vienna. Es ist eine Ehre für so einen Traditionsreichen Verein arbeiten zu dürfen und die Zukunft des Frauenfußballs mitzugestalten. Ich glaube an das enorme Potenzial des Vereins und freue mich darauf, mein Wissen und meine Leidenschaft einzubringen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen", so Prohaska in einem ersten Statement. Die 94-fache Nationalspielerin bringt für ihre zukünftige Rolle einiges an Erfahrung mit, spielte sie in ihrer Laufbahn doch für Neulengbach, Bayern München, den ASV Spratzern, den SKN St. Pölten und den SC Sand.

Laut Aussendung der Vienna, wird Prohaska die Trainer und Verantwortlichen des Vereins mit Feedback und Anregungen rund um die sportlichen Belange des Frauen-Teams unterstützen und konkrete Rückmeldungen zu "Spieltaktik und Spielgestaltung in den Spielen des Bundesligateams, aber auch Scoutinganalysen von eigenen und externen Spielerinnen", liefern.

"Nadine hat nicht nur eine beeindruckende Fußballkarriere hinter sich, sondern besitzt auch ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen im Frauenfußball. Ihre Leidenschaft und ihre Hingabe für diesen Sport sind ansteckend, und wir sind zuversichtlich, dass sie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere Frauenabteilung auf ein neues Level zu heben", betont Vienna-Vizepräsident Jonas Puck.