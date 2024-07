Ex-Stuttgarter Tibidi landet in Linz

Österreichs Bundesligist LASK hat die Verpflichtung von Flügelstürmer Alexis Tibidi bekannt gegeben. Der 20-Jährige stand zuletzt bei ES Troyes AC in Frankreichs Ligue 2 unter Vertrag, war aber an Manchester City verliehen. Bei den Citizens kam er hin und wieder in der U 23 dran. In Deutschland kennt man Tibidi aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart (2021/22, 13 BL-Einsätze).