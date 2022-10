Ex-Stuttgarter mittendrin: Neue Turbulenzen bei Nottingham Forest

Dem Umbruch im Sommer folgt der Umbruch im Herbst: Bei Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest geht es personell erneut Schlag auf Schlag - auch ein Ex-Stuttgarter ist betroffen.

Auf der Website von Nottingham Forest wird Georgios Syrianos weiterhin als "Head of Data and Analytic Recruitment" geführt, in Wahrheit ist er seit dieser Woche seinen Job los. Und er ist nicht der Einzige, der den neuen Turbulenzen beim Premier-League-Aufsteiger zum Opfer gefallen ist.

Als der Traditionsklub aus den Midlands im Sommer nach 23 Jahren ins englische Oberhaus zurückgekehrt war, hatte er schnell über die Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam gemacht: Bis zum "Deadline Day" am 1. September - und sogar noch darüber hinaus - verpflichtete er für rund 170 Millionen Euro 22 Spieler, darunter zahlreiche aus der Bundesliga.

Wenige Wochen später kommt es in Nottingham trotzdem zum nächsten radikalen Umbruch. Informationen des kicker decken sich mit englischen Medienberichten, wonach neben Chefscout Andy Scott auch Kaderplaner Syrianos gehen muss, der im Mai 2021 vom VfB Stuttgart gekommen war.

Kaderplaner Syrianos sollte die Transferpolitik verändern - jetzt muss er gehen

Geschäftsführer Dane Murphy, der angeblich rechtliche Schritte erwägt, weil ihm der Klub nach dem Aufstieg Geld vorenthalten haben soll, und der eng mit Syrianos zusammenarbeitete, muss offenbar ebenfalls akut um seinen Job bangen, während "Head of Operations" Alan Bexon den Berichten zufolge nach 30 Jahren bereits verabschiedet wurde.

Hintergrund des Umbaus ist laut "The Athletic" eine eingehende Analyse des Transfersommers, durchgeführt vom berüchtigten Klubeigner Evangelos Marinakis und Sportdirektor Filippo Giraldi, der erst seit wenigen Tagen im Amt ist. Die sportliche Bilanz fällt in der Tat ernüchternd aus: Forest ist mit nur einem Sieg aus neun Spielen Vorletzter mit einer Tordifferenz von 7:22.

Doch während Trainer Steve Cooper, dem es noch nicht gelungen ist, aus den vielen Neuzugängen eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, entgegen weitläufiger Entlassungsgerüchte unlängst völlig überraschend seinen Vertrag bis 2024 verlängerte, "opferten" die Klubbosse andere. Darunter Syrianos, der Cooper im September 2021 mit ausgewählt hatte und die Transferpolitik des Klubs mit seinem datenbasierten Ansatz neu aufstellen sollte. Man wolle "jungen, entwicklungsfähigen Spielern eine Bühne geben", erläuterte der bald 33-jährige Starnberger im Februar im kicker-Interview.

Welche Rolle spielte der Sohn von Eigner Marinakis?

Davon war bei den Transferaktivitäten im Sommer nicht immer etwas zu sehen, was "The Athletic" zufolge aber auch mit einem Namen zusammenhängt, der bei der Auflistung der Klubabstellten auf der Nottingham-Website gar nicht auftaucht: Miltiadis Marinakis, Sohn von Eigner Evangelos. Der erst 23-Jährige soll gerade im August zunehmend Einfluss auf die Transfergeschäfte genommen haben - mit ganz anderen Vorstellungen als Syrianos & Co.

Dieses Durcheinander passt zu einem Kader, in dem vor der Saison entwicklungsfähige Kräfte wie Morgan Gibbs-White (22, Arsenal), Taiwo Awoniyi (24, Union Berlin) oder Neco Williams (20, Liverpool) auf "Altstars" wie Serge Aurier (29, vereinslos), Remo Freuler (30, Bergamo) oder Jesse Lingard (29, Manchester United) trafen.

Abzuwarten bleibt, wie und wie schnell die Lücken im Mitarbeiterstab mitten in der Saison geschlossen werden - und welche Ideen die Nachfolger mitbringen. Gerüchte fürs Transferfenster im Januar machen längst schon wieder die Runde.