Ex-Stuttgarter Mangala im Anflug auf Lyon

Der ehemalige Stuttgarter und Hamburger Orel Mangala (25) steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel von Nottingham Forest zu Olympique Lyon. Die Franzosen greifen für den belgischen Nationalspieler tief in die Tasche. "The Athletic" schreibt von einem Gesamtpaket in Höhe von 35 Millionen Euro.