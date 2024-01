Ex-Sturm-Talent Shabanhaxhaj wechselt nach Russland

Der ehemalige U-21-Teamspieler Dardan Shabanhaxhaj hat einen neuen Klub gefunden. Das ehemalige Talent von Vizemeister Sturm Graz verlässt den slowenischen Erstligisten NS Mura nach eineinhalb Jahren bereits wieder und wird künftig in Russland für Rubin Kasan auf Torjagd gehen.

Dardan Shabanhaxhaj beendet sein Gastspiel beim slowenischen Klub NS Mura und zieht nach Russland zu Rubin Kasan weiter. Beim achten der russischen Premier League unterzeichnet der 22-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis 2027. Der ehemalige U-21-Nationalspieler Österreichs (zwei Einsätze) wechselte erst im vergangenen Sommer fix von seinem Jugendverein Sturm Graz ins Nachbarland zu Mura, wo ihm in dieser Saison in 19 Ligaspielen mit sieben Toren und drei Assists der Durchbruch gelang. An der kolportierten Ablösesumme von 1,2 Millionen Euro, die Kazan an Mura zahlt, werden auch die Steirer beteiligt.

Der Austro-Kosovare brachte es für die Grazer insgesamt nur auf 20 Pflichtspiele, in denen ihm weder ein Tor noch eine Vorlage gelang. Für die Zweitmannschaft der "Blackies" schlug das Offensivtalent in 22 Partien immerhin viermal zu. Die Saison 2021/22 verbrachte der 22-Jährige leihweise beim Kapfenberger SV, wo er in 23 Ligaspielen zehn Scorerpunkte sammeln konnte. Danach wechselte er leihweise nach Slowenien zu Mura, von denen er im vergangenen Sommer fix verpflichtet wurde. Nun setzt er seine Karriere in Russland fort, wo mit Aleksandar Jukic vor kurzem auch ein weiterer ÖFB-Kicker hingewechselt war.