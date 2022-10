Ex-Stabhochspringer Lobinger: "Heilung wird es bei mir nicht mehr geben"

Tim Lobingers Aussichten auf eine Krebsheilung sind nach Einschätzung seiner Ärzte gering - sein Krebs sei "zu aggressiv". Die Hoffnung hat der ehemalige Stabhochspringer dennoch nicht aufgegeben.

Der frühere Stabhochspringer Tim Lobinger wird seinen Kampf gegen den Krebs nach Einschätzung seiner Ärzte verlieren. "Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv", sagte der 50-Jährige der Bild-Zeitung. Lobinger erhielt im März 2017 erstmals die Diagnose Leukämie, im Frühjahr erhielt er die erneute Diagnose - eine neuartige Therapie schlug zuletzt nicht an.

"Im Februar sagten mir die Ärzte, der Tod rücke näher. Ich solle Verfügungen treffen, mich mit meiner Beerdigung befassen und mich von meinen Liebsten verabschieden", sagte Lobinger, dessen Sohn Lex-Tyger aktuell beim 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga unter Vertrag steht: "Die Gespräche mit meinen Kindern waren hart. Sie wissen, wie schlecht es um mich steht." Insgesamt 150 Tage lag der frühere Stabhochspringer in diesem Jahr schon in der Klinik, den Kampf gegen den Krebs wird er nach Einschätzung der Ärzte dennoch verlieren.

Für jeden Tag, den ich lebe und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen. Tim Lobinger

"Das ist kein wirkliches Leben. Das lebenswerte Leben findet draußen statt", sagte Lobinger, der bei 1,93 m Körpergröße nur noch 66 Kilogramm wiegt - aber nicht ans Aufgeben denkt: "Es gibt immer kleine Wege, um Kraft zu schöpfen und nicht die Hoffnung zu verlieren. Für jeden Tag, den ich lebe und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen."