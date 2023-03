Ex-Schiedsrichter Gräfe klagt weiter gegen den DFB

Manuel Gräfe geht gegen das Urteil des Landgerichts Frankurt/Main in Berufung. Dort hatte der heute 49-Jährige eine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung erstritten, ein Schadenersatz wurde ihm jedoch verweigert.

Die Kanzlei "Baum, Reiter & Collegen" aus Düsseldorf bestätigte am Montag auf kicker-Nachfrage, dass sie Berufung eingelegt hat. Das LG Frankfurt hatte am 25. Januar sein Urteil verkündet, wonach es sich bei der Beendigung der Bundesligaschiedsrichtertätigkeit seitens des DFB um einen Fall altersbedingter Diskriminierung handelte, und den DFB zu einer Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro verurteilt. Einen Schadenersatz wegen entgangener Einnahmen hatte das Gericht ihm allerdings nicht zugesprochen.

Vor dem Landgericht hatten der ehemalige Bundesligaschiedsrichter und sein Anwalt Olaf Methner argumentiert, dass Manuel Gräfe wegen einer Altersgrenze von 47 Jahren von der Liste der Bundesliga-Schiedsrichter gestrichen worden sei. Statuarisch ist allerdings keine Altersgrenze festgelegt, der Verband handelte aber so gut wie immer danach. Was DFB-Anwalt Johan-Michel Menke und DFB-Direktor Recht Jörg Englisch allerdings in Abrede stellten.

Bis Ende der Saison 2020/21 kam der Berliner auf 289 Einsätze in der Bundesliga. In seiner letzten Spielzeit nahm Gräfe durch die Schiedsrichtertätigkeit beim DFB rund 260.000 Euro ein. Während des Verfahrens vor dem LG forderte er Schadensersatz in Höhe von 194.905 Euro. 70.000 Euro hatte er zuvor von Verbandsseite bereits für die Nutzung seiner Persönlichkeitsrechte erhalten. Diese Zahlung gewährte der DFB damals den Elite-Schiedsrichter nach der Streichung für ein Jahr, mittlerweile sind es sogar 24 Monate.

"Das Landgericht hatte zwar mit anerkennenswert ausführlicher Begründung die Altersdiskriminierung erläutert. Hingegen fiel die Urteilsbegründung zur Ablehnung des eingeklagten Schadenersatzes sehr kurz aus. Aus Sicht der Anwälte ist ihm folglich außer der entgangenen Schiedsrichtertätigkeit, die rechtlich nicht einklagbar ist, zusätzlich ein erheblicher Vermögensschaden entstanden und ihm der Ersatz dieses Schadens zuzusprechen. Dieser Teil der Urteilsbegründung (fehlender Schadenersatz) wurde von den Anwälten des Klägers als fehlerhaft angesehen. Außerdem fiel dementsprechend die Quotierung der Verfahrenskosten zu Lasten von Manuel Gräfe aus", heißt in einem Statement der Kanzlei.