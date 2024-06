Ex-Schalker Todibo begehrt und wechselwillig

Jean-Clair Todibo hat beim Tabellenneunten OGC Nizza eine starke Saison gespielt und strebt nun nach Höherem. "Ich möchte für die besten Klubs spielen und Titel gewinnen. Ehrlich gesagt bin ich offen für einen Wechsel in jede Liga", sagte der Abwehrspieler, der von Janur 2020 bis Saisonende auch mal als Barcelona-Leihgabe in der Bundesliga für Schalke 04 auflief. Aston Villa, Manchester United, Atletico Madrid und Napoli sollen am 24-Jährigen interessiert sein. Sein Vertrag in Nizza gilt noch bis 2027.