Ex-Schalker Thiaw mit Königsklassen-Debüt: "Von sowas träumt man als kleines Kind"

Malick Thiaw kommt so langsam bei der AC Mailand an. Der ehemalige Schalker Innenverteidiger erlebte eine schwierige Vorrunde - nun aber folgte ein starkes Debüt in der Königsklasse.

In dieser Spielzeit kommt Thiaw bisher auf mehr Spielminuten für Schalke 04 (270) als Serie-A-Minuten für die Rossoneri (232), zu denen der 21-Jährige im vergangenen Sommer kurz vor Transferschluss wechselte.

Zahlen, die zeigen, dass der deutsche U-21-Nationalspieler in der Hinrunde einen schweren Stand bei Trainer Stefano Pioli hatte, der ihn auch nicht für den Vorrunden-Kader in der Champions League nominiert hatte.

Neues Jahr, neues Glück: Zum ersten K.-o.-Spiel des italienischen Meisters in der Königsklasse seit 2014 stand ebenjener Thiaw plötzlich in der Startelf der zuvor so formschwachen Rossoneri. Sicherlich auch, da Stammspieler wie Fikayo Tomori zuletzt verletzt kürzertreten mussten. Bereits am Wochenende in der Liga durfte der deutsche Innenverteidiger daher im neuen System mit Dreierkette auflaufen und überzeugte (1:0 gegen den FC Turin), Pioli vertraute daraufhin gegen die Spurs derselben Elf - und damit auch Thiaw.

"Ich habe es locker genommen"

"Von sowas träumt man als kleines Kind. Ich denke, ich habe es locker genommen, habe mich auf das Spiel und meine Stärken konzentriert", so der gebürtige Düsseldorfer nach dem Spiel bei "PrimeVideo".

Doch nicht nur seine Teamkollegen, allen voran Thiaw selbst überzeugte mit Ruhe, Souveränität und Zweikampfstärke. Attribute, die erst Dejan Kulusevski und anschließend Joker Richarlison zur Verzweiflung brachten. "Ich denke, es ist mir ganz gut gelungen", urteilte Thiaw über sein eigenes Spiel.

Treffer beim Debüt knapp verpasst

Aus "gut gelungen" hätte ein perfektes Debüt werden können, doch in der Schlussphase brachte Thiaw eine Flanke von Rafael Leao recht freistehend ebenso wenig unter (79.) wie eine Minute zuvor Charles de Ketelaere.

Es wäre die Krönung eines gelungen Abends des ehemaligen Königsblauen in der Königsklasse gewesen, doch auch so ist die Ausgangslage für die Rossoneri vor dem Rückspiel am 8. März (21 Uhr) durch den 1:0-Erfolg im Giuseppe-Meazza-Stadion komfortabel. "Dieser Auftritt wird uns stärken. Es war ein schwerer Monat, ich glaube aber daran, dass wir unsere Schwierigkeiten in den Griff bekommen. Es ist eine besondere Truppe", so Trainer Pioli nach der Partie bei "Mediaset". Eine besondere Truppe, an dessen Trendwende auch Thiaw im Moment einen großen Anteil hat.