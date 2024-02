Ex-Salzburger Minamino schießt Hütters Monaco zum Sieg

Die Monegassen holen im Kampf um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte in Lens.

Der Ex-Salzburger Takumi Minamino hat Trainer Adi Hütter mit AS Monaco am Samstag einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze beschert. Die Monegassen setzten sich beim direkten Konkurrenten RC Lens von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso mit 3:2 (2:1) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Minamino in der 92. Minute mit einer sehenswerten Einzelaktion. Davor hatte Monacos Stürmerstar Folarin Balogun einen Elfmeter vergeben (83.).

Monaco hatte nur eines der fünf vorangegangenen Ligaspiele gewonnen. Lens war zuletzt vier Ligaspiele ungeschlagen. Nach dem Aus in der Europa-League-Zwischenrunde gegen den SC Freiburg setzte es aber den nächsten Rückschlag. Danso spielte bei den Nordfranzosen durch.